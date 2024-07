Sparta hrála bez opor v generálce nerozhodně, remízu 2:2 jí zajistili Daněk s Olatunjim

Fotbalisté pražské Sparty v generálce na novou prvoligovou sezonu remizovali v Rakousku se Salcburkem 2:2. Úřadující český mistr v posledním utkání letní přípravy dvakrát prohrával, pokaždé však dokázal vyrovnat. Nerozhodný výsledek zařídil 10 minut před koncem střídající Victor Olatunji.

Také Sparta ani do generálky nenasadila reprezentanty z mistrovství Evropy a nastoupila bez většiny opor. Dobrou formu z přípravy potvrdil navrátilec z hostování Kryštof Daněk, který po čtvrthodině hry srovnal na 1:1 povedenou technickou střelou z hranice vápna.

Úřadující rakouský vicemistr se ještě do poločasu znovu dostal do vedení, ale v 80. minutě vybojoval míč střídající nigerijský útočník Olatunji a do odkryté branky srovnal. Dánský trenér Pražanů Lars Friis v generálce nezvykle pouze třikrát vystřídal.

"Zápas se pro nás vyvíjel složitě. Soupeř byl hodně přímočarý, z čehož i těžil, ze začátku nás párkrát pozlobil. Později jsme získali trochu kontroly a vytvořili jsme si několik příležitostí. V první půli jsme mohli vstřelit více branek," řekl klubové televizi asistent trenéra Sparty Jens Askou.

"Ve druhé půli jsme měli otěže hry více ve svých rukách, remíza byla nakonec zasloužená. Obecně jsme podali solidní výkon. Samozřejmě máme prostor na zlepšení, ale jdeme správným směrem," dodal dánský kouč.

Pražané v přípravě podruhé za sebou nezvítězili, v minulém úvodním utkání na zahraničním soustředění utrpěli vysokou porážku 2:5 od Bröndby Kodaň. Předtím dvakrát vyhráli v domácích podmínkách. Sparťané v pátek proti Pardubicím vstoupí do nového ligového ročníku, v němž se pokusí získat třetí titul po sobě.