Na Liverpoolu je vidět Slotův styl, smekl před svým nástupcem Klopp. Věří, že klub vybral dobře

Jürgen Klopp (57) je přesvědčen, že jeho následovník na lavičce Liverpoolu Arne Slot (45) je tím pravým mužem pro tuto práci. Německý manažer se o svém nizozemském nástupci rozpovídal pro televizi ESPN.

"Mluvili jsme spolu jednou nebo dvakrát," vrátil se Klopp k období, kdy na konci minulé sezony opouštěl lavičku Liverpoolu. "Myslím, že jsme si poté ještě několikrát psali. Ale neexistuje nic, co bych mu mohl poradit, co by on sám už nevěděl," tvrdí trenér, který si nyní užívá odpočinku.

"Na mně je maximálně to, abych mu dal pozitivní zpětnou vazbu. To na začátek potřebuje – podpořit. Protože on i jeho lidé se mohli sedřít, aby vše fungovalo," říká manažer, jenž na lavičce Reds strávil takřka devět let.

"Vím to, protože turné je vždy náročné. Je to intenzivní. Navíc máte Euro i Copu, tým není pohromadě. Hráči přijedou a vám zbývá týden do prvního zápasu. Myslím, že jsem byl kdysi v podobné situaci. Ve stejné? To určitě ne," připomíná Klopp náročné léto.

"Sledoval jsem zápasy pod jeho vedením, abych věděl, jak chce hrát, jak dokáže přenést svůj styl. Nikoli proto, abych ho mohl kritizovat. Myslím si, že se mu daří. Hráči chápou, co od nich vyžaduje a na hřišti je to vidět. A to je to nejlepší, co můžete o jakémkoli trenérovi říct," myslí si 57letý rodák ze Stuttgartu.

"Byl jsem upřímně šťastný, když jsem se dozvěděl, že si Liverpool vybral právě Arneho Slota. Nijak jsem do toho ale nezasahoval. Tak by to být nemělo. Já nejsem člověk v pozadí, co by měl tahat za nitky nebo něco podobného," říká oblíbenec fanoušků Reds.

"Opravdu bych ale nechtěl, aby sáhli vedle. Ten klub je příliš velký, příliš dobrý. Je plný skvělých lidí. Od té doby, co jsem tam skončil, se hodně věcí změnilo. Já měl ale jen jednu obavu – aby přišel dobrý trenér. A to se Liverpoolu rychle povedlo. V Arne Slotovi získal špičkového, ale opravdu špičkového kouče," uzavřel bývalý manažer Mohuče či Dortmundu.