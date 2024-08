Anglie po 13 letech znovu vládne své Premier League. Hráči roku se stali Foden a Palmer

Ofenzivní záložník Phil Foden (24) z Manchesteru City byl v úterý večer v manchesterské Opeře vyhlášen nejlepším hráčem uplynulé sezony Premier League. Pořadí sestavila Asociace profesionálních fotbalistů (PFA) na základě hlasování samotných hráčů. Cole Palmer (22) z Chelsea v něm získal ocenění pro mladého hráče roku. Je to poprvé od ročníku 2009/10, kdy obě nejprestižnější ankety ovládli Angličané.

Pro Fodena šlo už o třetí významnou individuální cenu v krátké době. V minulé sezoně pomohl získat City čtvrtý ligový titul za sebou, když v 35 zápasech vstřelil 19 branek a připsal si osm asistencí. Už v květnu ho jako jedničku v Anglii vyhlásili novináři a také dostal cenu pro nej hráče Premier League. v řadě. V pouhých 23 letech se stal nejmladším fotbalistou, který získal šest ligových titulů.

Teď má další trofej. "Získat toto ocenění je něco výjimečného, jsem velmi hrdý a vděčný. Být takto oceněn svými kolegy profesionály znamená moc, chtěl bych poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali," řekl Foden a speciální dík věnoval koučovi City Pepu Guardiolovi, celému trenérskému štábu a všem spoluhráčům.

Poté, co City v neděli zahájilo cestu za obhajobou titulu výhrou 2:0 na hřišti Chelsea, si dal Foden za cíl získat pátý mistrovský pohár v Premier League v řadě. "Minulá sezona byla pro všechny v klubu výjimečná, nyní se však všichni soustředíme na to, abychom se v pokusili dosáhnout dalších úspěchů," uvedl.

Ředitel fotbalového oddělení Manchesteru City Txiki Begiristain vyzdvihl úspěch mladé hvězdičky. "Všichni tady jsou nadšeni, že Phil získal toto ocenění. Dočkat se takového uznání od kolegů profesionálů je velmi výjimečné. Phil ztělesňuje vše, co v Manchesteru City reprezentujeme. Je to nesmírně talentovaný hráč, který se však neustále snaží zlepšovat. Je to velmi skromný člověk, jenž je v celém klubu nesmírně oblíbený. Všichni jsme na něj velmi hrdí," prohlásil Španěl.

Foden porazil silnou konkurenci spoluhráčů ze City Erlinga Haalanda a Rodriho, stejně jako Palmera z Chelsea, Martina Ödegaarda z Arsenalu a Ollieho Watkinse z Aston Villy. Předtím dvakrát získal ocenění pro mladého hráče sezony.

Ta nyní připadla Palmerovi za jeho působivou debutovou sezonu v Chelsea. Dvaadvacetiletý hráč si díky 22 gólům ve 34 zápasech Premier League vysloužil místo v anglickém týmu pro Euro, kde dokonce ve finále vstřelil jediný gól Albionu.

Palmer v boji o cenu porazil Bukaya Saku z Arsenalu, dvojici z Manchesteru United Kobbieho Mainooa a Alejandra Garnacha, bývalého hráče Crystal Palace Michaela Oliseho a Joaa Pedra z Brightonu.

Mezi ženami získala ocenění Hráčka roku Jamajčanka Khadija Shawová z Manchesteru City.

V sestavě roku Premier League, kterou vyhlásila PFA taktéž na základě hlasování hráčů, dominují hráči Manchesteru City a Arsenalu.