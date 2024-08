Nechápu ho, asi rozdíl v generacích, pustil se bývalý útočník Chelsea Sutton do Sterlinga

Raheem Sterling (29) byl koučem Enzem Marescou (44) vynechán z výpravy Chelsea na úvodní zápas Premier League proti Manchesteru City. Anglický křídelník to nevzal s noblesou a okamžitě se vydal do médií, kde skrze svůj kemp vydal prohlášení. Bývalý útočník Blues Chris Sutton (51) se k celé situaci vyjádřil v rozhovoru a nebral si servítky.

Sutton nemá pro chování Sterlinga příliš pochopení. Jen několik hodin před výkopem zápasu mezi Chelsea a Manchesterem City (0:2) vydali zástupci hráče nespokojené vyjádření do médií. Bývalý anglický reprezentant měl ale situaci řešit úplně jinak, myslí si bývalý útočník Blackburnu a Chelsea. O své postřehy se podělil v rozhovoru pro fotbalový portál Tribalfootball.

"Je to jen další hráč. Přichází nový manažer a má právo vybrat si fotbalisty, jaké uzná za vhodné. Sterling, který prý chce mít v celé situaci jasno, je naprosto směšný. Nevybarvil se v nejlepším světle. Také se vyjádřil k tomu, že má smlouvu na tři roky. Nevím, jaký to mělo smysl," řekl nynější moderátor BBC.

"Dále zmínil, že začal s přípravou o pár týdnů dřív, aby se dal do pořádku. To by měl dělat tak jako tak, ne? Nechápu, kam tím míří. Možná to je rozdíl v generacích. Nic takového by se podle mě nestalo v době, kdy jsem hrál já," pokračoval Sutton. Ukázal také prstem na lidi, kteří jsou v hráčově osobním týmu.

"Vysoce postavení fotbalisté mají v dnešní době větší zastoupení, ale je jasné, že to bylo i Sterlingovo rozhodnutí. Nejednalo se o situaci, v níž by musel něco zveřejňovat. Je zřejmé, že se kvůli celé situaci cítí naštvaný, ale abychom byli spravedliví vůči Marescovi, má k dispozici více než 40 hráčů," přemítal Sutton.

"Situace s hráči je pro trenéra jako noční můra. Chce začít pozitivně, ale není to jednoduché. Má k dispozici Colea Palmera. Má také Pedra Neta, Mychajla Mudryka a v týmu je i Christopher Nkunku. V Chelsea je tolik fotbalistů, kteří se ucházejí o určité pozice. Kouč musí někoho vynechat," dodal a zamyslel se nad otázkou, jestli je Stamford Bridge pro Sterlinga již uzavřená kapitola.

"Trenéra se na to po zápase zeptali. To, že tak dlouho váhal před odpovědí, myslím, vypovídá samo o sobě. Otázkou bude jeho plat. Blues se ho možná snaží vymanévrovat, aby mohli uvolnit nějaké peníze a jít znovu utrácet. Ale jeho mzda je astronomická, kdo bude chtít takového hráče přijmout?" pochybuje Sutton o možnosti Sterlinga prodat.

Co se týče samotného zápasu, z něhož byl Sterling vynechán, Citizens si podle Suttona zasloužili chválu. "Byl to nekompromisní výkon od polorozpadlého City, jehož standardy jsou vysoké. Vzpomeňte si, jak blízko titulu byl Arsenal v minulé sezoně. Gunners předvedli proti Aston Ville jeden špatný poločas, a tím to pro ně skončilo. Pep Guardiola prostě umí vyhrávat tituly. Stále nachází nové cesty," uvedl.

"Právě prodali Juliána Álvareze. Phil Foden zvládal nastoupit jen z lavičky. Kyle Walker se sotva vrátil do tréninku. I bez Rodriho byl klub z Manchesteru stále ve velké pohodě. Myslím, že psychologicky mají tu víru a sebevědomí, že prostě budou dominovat. Naváží na to, co se jim dařilo v předchozích čtyřech sezonách," zakončil Sutton vyhlídkami na nový ligový ročník.

