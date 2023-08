Arsenal proti Fulhamu prospal začátek i konec. United se z děsivého úvodu vzpamatovali

Strašidelné vstupy do domácích zápasů předvedly ve třetím kole Premier League Arsenal a Manchester United. Kanonýři s Fulhamem prohrávali už po minutě 0:1 a i přes obrat ve skóre nakonec berou jen bod. Rudí ďáblové na tom byli ještě hůř, na Nottingham ztráceli ve čtvrté minutě už dvě branky. Díky proměněné penaltě Bruna Fernandese (28) však nakonec potvrdili roli favorita vítězstvím 3:2. Tři body, díky nimž se alespoň dočasně posunul do čela tabulky, slaví Tottenham. Večer je v akci West Ham, který i s Tomášem Součkem (28) a Vladimírem Coufalem (31) v sestavě hraje v Brightonu.

Neuběhlo ani 60 vteřin a Chalupáři už slavili. Nepřesné přihrávky Bukaya Saky se zmocnil Andreas Pereira, který pohotovým pokusem dokonale překvapil daleko od brány se pohybujícího Aarona Ramsdala. Arsenal si záhy vytvořil převahu, kterou se v 18. minutě pokusil přetavit ve vyrovnání Gabriel Martinelli. Brazilec se prokličkoval až do vápna, ale připraveného Bernda Lena nepřelstil. Také z dalšího souboje bývalých spoluhráčů vyšel lépe německý gólman, jenž vyrazil přízemní ránu 22letého křídelníka na rohový kop.

Leno se zaskvěl také zkraje druhého dějství, kdy lapil do náruče Sakův pokus z úhlu. Po sérii několika dalších zahozených příležitostí Arsenalu kapituloval gólman The Whites až v 70. minutě, kdy penaltu po faulu Kennyho Teteho suverénně proměnil mladý tahoun domácích, jenž tak odčinil zaváhání z úvodu utkání. Krátce nato navíc dokonal obrat po přesné přihrávce Fábia Vieiry před bránu Eddie Nketiah.

Ten těžil z indispozice domácího obránce, který nebyl po kontroverzním stažení na zem schopný pokračovat ve hře. Šance Fulhamu pak sice ještě snížil vyloučený Calvin Bassey, avšak Gunners přesto podruhé inkasovali. Po rohovém kopu si nízký centr našel Joao Palhinha a perfektním volejem uklidil míč k zadní tyči. Těsně před koncem pak navíc musel bod červenobílým zachraňovat Ramsdale proti samostatnému úniku Adamy Traorého.

Běžela teprve druhá minuta utkání a hostující Taiwo Awoniyi dal gól v sedmém zápase Premier League po sobě, čímž dorovnal africký rekord soutěže. Domácí propadli po rohovém kopu a nigerijský útočník se dostal do úprku, který zakončil přesně k pravé tyči. Neuběhly ani další tři minuty a Old Trafford znovu utichl. Na centr z pravé strany si naskočil Willy Bolly a hlavou rozvlnil síť United podruhé.

Rudí ďáblové svého soupeře následně zamkli na jeho polovině a v 17. minutě byli odměněni kontaktní brankou Christiana Eriksena, jenž se zblízka nemýlil. Manchester pokračoval v tlaku, obrana hostů však odváděla dobrou práci. Po změně stran domácí nadále tlačili a v 52. minutě bylo srovnáno. Fernandes předložil balon Casemirovi, jenž prázdnou bránou nepohrdl.

V další příležitosti se ocitl Antony, jeho dobrý pokus z hranice vápna ale gólman vytáhl. V 67. minutě přišla pro hosty další nepříjemnost, Joe Worrall predvedl před šestnáctkou ostrý skluz a viděl červenou kartu. Dalšího nedovoleného zákroku se dopustil o 10 minut později Danilo a Manchester dostal k dispozici penaltu. K balonu se postavil Fernandes a s přehledem proměnil. O vyrovnání se ještě mohl postarat Chris Wood, André Onana však jeho střelu výborně vyrazil.

Londýnský celek od úvodu dominoval a k první příležitosti se dostal v 15. minutě po nepřesné rozehrávce Neta, brazilský gólman však chybu napravil výborným zákrokem proti následné střele Jamese Maddisona. Bývalý hráč Leicesteru se tak prvního zásahu v dresu Tottenhamu dočkal až o pár okamžiků později, kdy geniální průnikovou přihrávku Papeho Sarra uklidil k levé tyči.

Ve 37. minutě Angličan vyslal do šance Richarlisona, jenž se se štěstím zbavil obránce a poté obešel také Neta, jenže toho na poslední chvíli zastoupil skvělým blokem spoluhráč. The Cherries donutili Guglielma Vicaria k náročnějšímu zákroku až v závěru první půle, kdy musel zasahovat proti prudké ráně Ryana Christieho.

Po změně stran se Bournemouth více osmělil a častěji pronikal do defenzivy soupeře. Za aktivní vstup do poločasu byli domácí málem odměněni v 57. minutě, kdy zpoza šestnáctky napřáhl Antoine Semenyo a jen těsně minul levý horní roh brány Spurs.

Po hodině hry se však z navýšení vedení radovali Kohouti. Destiny Udogie po pohledné kombinaci pronikl do vápna a předložil míč Dejanu Kulusevskému, který zblízka šikovně zamířil na zadní tyč. Bournemouth se i přesto nadále prezentoval srdnatým výkonem, ale gól už nepadl.

Opatrný start londýnského derby narušila až krásná individuální akce Kevina Schadeho z 18. minuty. Mladý Němec si navedl míč od autové čáry až do vápna, vymotal zkušeného Joela Warda a přesnou ranou do pravé šibenice otevřel skóre. Eagles ani inkasovaná branka k výraznější ofenzivní aktivitě nenabudila a během celého úvodního dějství si nevytvořili jedinou větší šanci. Naopak Včely mohly jít do kabin s dvougólovým vedením v zádech, avšak Nathan Collins hlavičkoval chvilku před pauzou mimo.

Obraz hry se víceméně neměnil ani po přestávce a diváci na Brentford Community Stadium příliš vzruchu před oběma šestnáctkami neviděli. Změnit se to pokusil v 68. minutě Odsonne Edouard z přímého kopu, avšak jeho nadějný pokus vytěsnil konečky prstů Mark Flekken. Změna skóre přece jen přišla, a to v 76. minutě zásluhou Joachima Andersena. Dánský stoper se vydal na útočnou pouť, narazil si míč s Jordanem Ayewem a ve skluzu procedil míč mezi nohama Flekkena za brankovou čáru.

V 15. minutě postupoval na brankáře Vlků osamocený Arnaut Danjuma, domácí útočník ale velké příležitosti nevyužil a orazítkoval pouze levou tyč. Ve 28. minutě tečoval těsně před hostující brankou prudkou střelu z voleje hrudí Lewis Dobbin, na změnu dráhy letu míče ale stačil José Sá na poslední chvíli reflexivně zareagovat. Z následné dorážky zamířil Jarrad Branthwaite pouze mimo. Stejný hráč zakončoval znovu o pouhé dvě minuty později, ale ani na druhý pokus hlavou prostor mezi třemi tyčemi netrefil.

V 57. minutě se již hráči Wolves radovali z vedoucí trefy, radost v hostujícím sektoru ale byla pouze dočasná, neboť Fábio Silva se v době zakončení nacházel v ofsajdu. O chvíli později se Portugalec o slovo přihlásil podruhé, když po zaváhání obrany Toffees pálil nebezpečně na zadní tyč. Jordan Pickford proti pokusu hostujícího forvarda ale zasahoval nemusel, neboť zamířil vedle.

Oba aktéři si tak do třetice souboj zopakovali v 63. minutě, kdy již ránu aktivního Silvy domácí gólman vytěsnil. Na druhé straně měl o chvíli později na hlavě vedoucí trefu Cheick Doucouré, proti střele do protipohybu ale skvěle zareagoval Jose Sá a pokus záložníka Karamelek vytěsnil nad břevno. V 78. minutě již zvedal reprezentant Mali ruce nad hlavu, jeho trefě ale předcházel ofsajd. Skóre se tak měnilo až těsně před koncem, kdy o vítězství Vlků rozhodl střídající Saša Kalajdžič.

