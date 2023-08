Sterling si zaslouží uznání. Jsem šťastný, první vítězství je důležité, řekl Pochettino

Manažer Chelsea Mauricio Pochettino (51) pochválil Raheema Sterlinga (28) a prohlásil, že si za svůj návrat do formy zaslouží plné uznání. Angličan se blýskl dvěma góly při páteční výhře Blues nad Lutonem.

Sterling byl jedním z mála pozitiv Chelsea při úvodní remíze 1:1 s Liverpoolem a stejně tak tomu bylo minulý týden při prohře 1:3 s West Hamem United. V pátek Angličan opět zářil a zdá se, že je zpět ve své nejlepší formě. Chelsea pomohl k prvnímu soutěžnímu vítězství pod novým manažerem.

Ofenzivní univerzál pod argentinským trenérem opět rozkvetl poté, co se po většinu svého působení na Stamford Bridge snažil najít konzistentní formu.

"Za pracovní morálku, kvalita a odhodlání v tom, jak chce týmu pomoci, si zaslouží plné uznání. Řekl mi, že minulá sezona pro něj byla těžká, ale teď jsem velmi rád, že je spokojený. Když ofenzivní hráč dokáže skórovat nebo asistovat, je to pro nás ten nejlepší pocit," řekl Pochettino.

Sterling slaví první gól Chelsea Reuters

Sterling, který rovněž připravil třetí gól útočníka Chelsea Nicolase Jacksona, řekl, že s trenérem mluvil o znovuobjevení své důležité role v klubu.

"Není to o pozici, ale o tom, jak se tým propojí. Jde o to, aby poskytl nejlepší platformu, místo a spojení se spoluhráčem, kde může ukázat své nejlepší kvality. To je opravdu důležité. Když chcete vybudovat tým v procesu, v jakém se nacházíme, je to otázka času," přiblížil Argentinec a dodal: "Jsem šťastný, protože první vítězství je vždy velmi důležité. Byl to solidní výkon. Myslím, že jsme potřebovali cítit sebedůvěru a jistotu v tom, co děláme."