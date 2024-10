Aston Villa chce získat posily do obrany, cílem jsou hráči z Juventusu a Lipska

Aktuálně čtvrtý tým Premier League se pod taktovkou trenéra Unaie Emeryho (52) stává postrachem na domácí frontě i v pohárové Evropě. Své by o tom mohl vyprávět v Lize mistrů Bayern Mnichov, který na půdě Aston Villy padl 0:1. Klub sídlící v Birminghamu však nechce ztratit krok s konkurencí a na hráčském trhu plánuje být i nadále aktivní. Aktuálně zvažuje možnosti, jak posílit své zadní řady.

Vedení Aston Villy má v hledáčku hned dvě zajímavá jména, která by chtěla zlákat do své kabiny. Podle italského listu Calciomercato se anglický klub zajímá o levého obránce Juventusu Andreu Cambiasa. Čtyřiadvacetiletý rodák z Janova byl zvažován již před touto sezonou, avšak požadavek ve výši 35 milionů eur se zdál být pro anglický klub vysoký.

Italský zdroj zároveň uvádí, že Stará dáma se snaží odradit zájemce od svých cenných aktiv, proto jejich cenovku mnohdy nadhodnocuje. Aston Villa nakonec reagovala tak, že z Chelsea přivedla Iana Maatsena, avšak touhy získat Cambiasa se nevzdala.

Zatímco Cambiaso je cílem pro přestupové okno po této sezoně, již v lednu by The Villans rádi zacílili na obránce Lipska Castella Lukebu. Odchovanec francouzského Lyonu byl v uplynulých měsících spojován také s Realem Madrid. Hvězdičku bundesligového klubu však nebude snadné vykoupit, Lipsko by mohlo požadovat až 60 milionů liber.