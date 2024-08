Bude Manchester City vyloučen z Premier League? Jednání mohou začít už v září

Manchesteru City hrozí po čtyřech sezonách kralování v nejvyšší anglické lize tvrdý trest. Podle zpráv deníku The Times může být spor ohledně údajného 115násobného porušení finančních předpisů Premier League posunut už na příští měsíc. Původně bylo slyšení nezávislé komise naplánováno na listopad, nyní to ale vypadá, že zápas o "spravedlnost" by mohl začít v polovině či na konci září. Trvat by měl zhruba 10 týdnů, verdikt lze tedy očekávat začátkem příštího roku.

Klub vlastněný šejkem Mansúrem a jeho skupinou City Football Group čelí od loňského února obvinění z údajného porušení finančních pravidel v letech 2009 až 2023. Pokud bude Manchester City, který v minulé sezoně získal bezprecedentní čtvrtý titul v nejvyšší anglické soutěži v řadě, shledán vinným, hrozí mu odečtení bodů a dokonce vyloučení z Premier League.

Manchesterský klub je obviněn ze 115 finančních přestupků, konkrétně z 54 případů neposkytnutí přesných finančních informací v letech 2009/10 až 2017/18, ve stejném období ze 14 případů neposkytnutí přesných údajů o platech hráčů a manažerů, z pěti případů nedodržení pravidel UEFA včetně pravidel finančního fair play mezi roky 2013/14 a 2017/18, ze sedmi případů porušení pravidel pro zisk a udržitelnost Premier League v letech 2015/16 až 2017/18 a z 35 případů nespolupráce při vyšetřování s Premier League v období od prosince 2018 do února 2023.

Deník The Times dodal, že výsledek samostatného soudního řízení, které City zahájilo proti pravidlům ligy ohledně uzavírání sponzorských smluv a jiných finančních dohod s firmami napojenými na majitele klubu, by měl být znám během příštích dvou týdnů. To by podle listu urychlilo projednávání 115 obvinění, pokud tedy nedojde k dalším právním průtahům. Vedení klubu tato obvinění odmítá a k posunutí stání se stejně jako Premier League nevyjádřilo.

Citizens nestojí před podobným obviněním poprvé. V roce 2020 dostali od UEFA dvouletý zákaz účasti v evropských pohárech kvůli porušení finančního fair play. Anglický celek se ale úspěšně odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu a vyvázl "jen" s pokutou 10 milionů eur.

Mračna se stahují i nad Evertonem, opět. V minulé sezoně přišel kvůli porušení finančních pravidel celkem o osm bodů a hrozí mu další srážky. Toffees se totiž údajně dostali do dalšího rozporu s pravidly PSR. Pravidla ziskovosti a udržitelnosti povolují klubům Premier League za tříleté období ztrátu 105 milionů liber.

Trest Everton dostal za období končící sezonou 2022/23, kdy částku překročil o 16,6 milionu liber. Zástupci Premier League se ale domnívají, že ve stejném období překročil stanovené limity o dalších 6,5 milionu liber. Utratit je měl za splátky úroků za nový stadion. Verdikt zatím nepadl. Nottinghamu byly v tabulce nejvyšší anglické ligy za porušení daných pravidel ve stejném období odebrány čtyři body. Forest přesáhl povolenou ztrátu o 34,5 milionu liber.