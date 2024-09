Čeští reprezentanti ve West Hamu terčem tvrdé kritiky. Coufal prý už na Premier League nemá

Drsná kritika se valí na české hráče West Hamu. Hodnocení po utkání Premier League na půdě Fulhamu, kdy Kladiváři vyrovnali v nastavení na 1:1, si duo Tomáš Souček (29), Vladimír Coufal (32) za rámeček nedá. Už je to navíc poněkolikáté, co experti i fanoušci Hammers dali najevo obrovskou nespokojenost. West Ham má po čtyřech kolech na kontě čtyři body, přičemž vyhrál jen jednou, o to je zlost fanoušků větší. Výkon Součka fandy šokoval, Coufal by podle nich měl v klubu skončit.

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček nastoupil v základní sestavě Kladivářů. Server hammers.news ohodnotil jeho výkon známkou 4 a přidal i hodně tvrdou kritiku.

"Šokující výkon českého reprezentanta. Nelze pochopit, proč předvedl takový výkon. Nasadit ho do utkání bylo špatným rozhodnutím od trenéra Lopeteguiho. V poločase muselo přijít logicky střídání," napsal zmíněný server o představení českého záložníka. Podle hodnocení Livepsortu si Souček vysloužil známku 6,8, což bylo třetí nejhorší hodnocení hráčů ze základní sestavy hostů.

Souček neodehrál dobrý zápas. Livesport / Profimedia

Vladimír Coufal se na hřiště dostal až v 57. minutě a jestli někdo čekal, že se mu povede West Ham rozpumpovat k lepšímu výkonu, byl na omylu. Stal se pravý opak. Web jej hodnotil známkou 5. "Od tohohle dvaatřicetiletého hráče už nelze čekat, že něco předvede. Podle mého názoru není dost dobrý na to, aby hrál fotbal v Premier League, a musí být co nejdříve v jiném klubu," natřel web v hodnocení Coufala.

Livesport jej ohodnotil známkou 6,4, což znamená, že jen tři hráči West Hamu byli horší než český reprezentant.