Chelsea touží po dalším gólmanovi. Ráda by z Liverpoolu získala Jarošova konkurenta

Je to paradox. Pod smlouvou mají fotbalisté Chelsea v tuto chvíli hned 12 brankářů. Přesto touží po třináctém. A ne ledajakém. Britský list The Sun píše o tom, že by londýnský klub v létě rád získal Caoimhína Kellehera (25), který je kvůli zranění Alissona Beckera (32) jedničkou momentálního lídra Premier League z Liverpoolu. Ten však tvrdí, že nadějného Ira neprodá za žádnou cenu.

"Zdroje říkají, že Liverpool nechce prodat tak dobrého hráče potenciálnímu rivalovi v boji o titul, ale pokud Chelsea zaplatí 35 milionů liber (cca miliarda korun), nemusí mít na výběr. Kromě toho se o něj zajímají také dva italští giganti Juventus a Neapol. Sledují ho, jenže Kelleher preferuje setrvat v Premier League," píše The Sun.

Liverpool sice v létě získal ke Kelleherovi, Beckerovi a českému brankáři Vítězslavu Jarošovi také Gruzínce Giorgiho Mamardašviliho z Valencie, nicméně to, že o Kellehera stojí, potvrdil tím, že odmítl jeho letní přestup do Nottinghamu Forest.

Pozice Kellehera na čekané v Liverpoolu se však nelíbí jeho předchůdci v bráně irské reprezentace Shayi Givenovi. "Caoimhín odehrál v minulé sezoně 26 zápasů a ukázal, že má talent být jedničkou v Premier League. Koncem tohoto měsíce mu bude 26 let, a pokud mám být vyloženě upřímný, potřebuje pryč z Liverpoolu, aby se stal jedničkou," citoval list irskou legendu.

"Byl zklamaný, když trenér Arne Slot veřejně prohlásil, že Alisson Becker bude v Liverpoolu vždycky jeho brankářem číslo jedna. Každý přitom chce jít do tréninku s vírou, že bojuje o místo v sestavě," přiznal Given.

Shay Given o Kelleherovi. Livesport / AFP

"Každý profi fotbalista musí mít naději, že když dostane šanci a bude podávat dobré výkony, že si to místo udrží. Caoimhín tu naději nemá. Bylo mu jasně řečeno, že bude vždycky za Alissonem. Ale taky buďme upřímní – stojí proti chlapovi, který je jedním z nejlepších na světě," dodal Given.

Otázka je, co by si právě s Kelleherem počala právě Chelsea, které momentálně patří brankáři Robert Sánchez, Filip Jörgensen, Marcus Bettinelli, Djordje Petrovič, Kepa Arrizabalaga, Mike Penders, Gabriel Slonina, Luke Campbell, Ted Curd a Teddy Sharman-Lowe. Navíc na soupisce má i Lucase Bergströma a Eddieho Beache, těm však v červnu 2025 vyprší smlouva.