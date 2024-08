Divoký víkend ostrostřelce Maduekeho: Urážka, omluva i pokoření Wolverhamptonu

Madueke nastřílel hattrick do sítě Wolves.

Noni Madueke (22) prožívá fantastický vstup do sezony. Poté, co gólem pomohl Chelsea k výhře nad Servette (2:0) v zápase Konferenční ligy, naplno ukázal svůj potenciál i v Premier League, kde ve 2. kole nasázel během 14 minut hattrick do sítě Bournemouthu a výrazně tak přispěl k jednoznačnému triumfu 6:2. Utkání také jasně naznačilo, že se tvoří velmi zajímavá chemie mezi ním a Colem Palmerem (22), jenž se stal jeho dvorním nahrávačem.

Fotbalisté Chelsea vstoupili do nového ročníku domácí porážkou, když nestačili na Manchester City v poměru 0:2, i proto si chtěli spravit chuť proti Wolves. K tomu dobře nakročili hned na začátku zápasu, když se už ve 2. minutě trefil hlavou Jackson. Domácí ovšem ve 27. minutě dokázali srovnat zásluhou Cunhi. Chvíli před koncem prvního poločasu se skóre měnilo ještě dvakrát, když na branku Palmera dokázal okamžitě zareagovat Larsen.

Druhá půle už však patřila Maduekemu. Ten nasázel do branky Wolves tři góly během 14 minut a rozhodl tak o výsledku zápasu. Strůjcem všech tří tref Maduekeho, které padly takřka z totožných pozic, byl Palmer. Ten si celkově v zápase zapsal do statistik skvělou bilanci 1+3.

V pozápasovém rozhovoru mluvil nejlepší hráč zápasu o pocitech po prvním hattricku. "Za tři góly jsem velice šťastný, hodně to pro mě znamená. Jako útočník chcete dávat co nejvíce gólů, ale důležitější je dnes výhra. V posledních letech tady bylo velmi obtížné hrát. Za dobu co jsem v Chelsea si nevzpomínám na jedinou výhru proti Wolves, takže jsme rádi za vítězství, navíc takovým rozdílem," prohlásil spokojený Madueke.

Pochvaloval si i fantastickou spolupráci s Palmerem. "Je to neuvěřitelné, Cole vždy dokáže dát přihrávku ve správný okamžik. Skvěle se doplňujeme," popisoval.

Tři góly v síti Wolves zároveň znamenaly, že se Madueke stal historicky 23. hráčem Chelsea, jenž v rámci Premier League nastřílel hattrick – tím klub ze Stamford Bridge osamostatnil na prvním místě před Arsenalem (22).

Omluva za příspěvek na Instagramu

Omluvil se také všem obyvatelům Wolverhamptonu za jeho omylem zveřejněný výrok na Instagramu, ve kterém město označil nehezkým výrazem. "Byla to chyba, neudělal jsem to naschvál. Nemělo to být zveřejněné na mém účtě. Jsem si jistý, že Wolverhampton je hezké město, omlouvám se," sypal si popel na hlavu Madueke.

Výkon 22letého útočníka ocenil i trenér Enzo Maresca. "Noni se mi velice líbí, už jsem to říkal několikrát. Je to přesně typ křídla, které mám rád."

Madueke má na startu nové sezony skvělou formu, na kterou se pokusí navázat i v odvetě 4. předkola Konferenční ligy proti Servette a následně v domácím duelu proti Crystal Palace, který Chelsea čeká v neděli.