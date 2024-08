Vítězný gól v závěru neuznán, ragby zákrok bez trestu, zlobil se Iraola po remíze s Newcastlem

Kouč Bournemouthu Andoni Iraola (42) byl po nedělní remíze 1:1 s Newcastlem rozzuřený. Nejen, že jeho svěřencům nebyl v samotném závěru uznán gól kvůli hře rukou, krátce nato Joelinton chvatem jako z ragby složil na zem brankáře Cherries. To sudí na hřišti potrestal jen žlutou kartou, videorozhodčí svého kolegu k monitoru neposlal.

Iraola byl po zápase skálopevně přesvědčen, že si jeho mužstvo zasloužilo vítězství. Rozhodující branka Danga Ouattary v 93. minutě sice byla mužem s píšťalkou posvěcena, následně se ale do situace vložil videorozhodčí. Podle nových pravidel se o ruku nejedná, pokud hráče míč zasáhne do rukávu dresu. Nepovolený je až kontant holé kůže na ruce s balonem.

"Je to velmi těžko stravitelné. Je zřejmé, co se stalo. Myslím, že jsme měli zápas vyhrát, teď si budu stěžovat. Nic se nezmění, nejsem proti rozhodčímu. Gól uznal, poté neměl možnost jít k monitoru a podívat se na to. Kdyby to udělal, jsem si jistý, že by si stál za původním rozhodnutím. Sice budou tvrdit, že je to faktické rozhodnutí, ale není to faktické rozhodnutí," vyjádřil svou nespokojenost.

"Míč se vůbec nedotkl jeho kůže. Máme velmi krátké rukávy, takže se dotkl ramene. Rozhodčí na hřišti nemohl udělat nic jiného, někdo mu zavolal a řekl, že gól musí odvolat. Za dva týdny si na to nikdo nevzpomene, jsem velmi frustrovaný," řekl novinářům.

Neuznání rozhodující branky těsně před závěrečným hvizdem s obtížně průkazným argumentem videorozhodčího byl hlavní důvod Iraolovy frustrace. K tomu, že Joelinton nebyl krátce nato vyloučen za agresivní složení gólmana Neta k zemi, už se španělský stratég ani nechtěl vyjadřovat.

"Nechci o tom ani mluvit. Teď si stěžuji na jiné věci, myslím, že je zcela jasné, proč jsme nevyhráli. Dnes jsme nezvítězili kvůli neuznané brance. Je mi jedno, jestli za to ukázal červenou kartu nebo ne. To zápas nezmění, na rozdíl od gólu, který nám vzali," dodal.

V důsledku stížností lavičky Bournemouthu na zákrok Brazilce byl Iraola potrestán žlutou kartou, dalšího člena realizačního týmu rozhodčí rovnou vyloučili.