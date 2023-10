Fantasy Premier League: Trpělivost s Watkinsem se vyplatila. Kdo sebral pásku Haalandovi?

Máme za sebou další blok čtyř zápasů, který byl ohraničen reprezentačními přestávkami a Fantasy Premier League tak vstupuje do nové fáze. Kdo si vedl dobře a které týmy se naopak těší na další soupeře?

Livesport FPL

Od zářijové reprezentační pauzy se zcela obměnilo pořadí v čele Livesport FPL ligy. Do čela se prodral fanoušek londýnského Arsenalu Martin Turčínek s týmem *Turcman FC*, který s celkovými 541 body patří rovněž mezi nejlepší desetitisícovku manažerů celosvětového pořadí. Martin se nebál v 5. kole sebrat pásku Erlingu Haalandovi a svěřit ji egyptskému ostrostřelci z Liverpoolu Mohamedu Salahovi, který mu přinesl 20 bodů. Za zmínku pak stojí, že neztratil od začátku sezony trpělivost s Ollie Watkinsem, který se mu odměnil v zápase 7. kola proti Brightonu, kdy si připsal 3 góly a 2 asistence, celkově 23 bodů. Kdyby pak v posledním kole před reprezentační pauzou navlékl kapitánskou pásku na ruku Salaha znovu, jeho náskok v čele by byl ještě o něco veselejší.

Takto je vedení pouze minimální, hned o bod za ním totiž číhá na svoji šanci Jan Balada a jeho tým Jarsenal Blondýn. Ten před GW8 využil svoji první wildcard a připravil si tak tým do další fáze sezony. V týmu nechybí hvězdy jako Haaland a Salah nebo trojice z Tottenhamu Porro, Maddison, Son. Pomyslnou bednu pak uzavírá s celkovým počtem 533 bodů Svetoslav Stefanov s týmem poopoo peepee. Ten rovněž před posledním kolem odpálil divokou kartu a rozhodně se toho nebál, jelikož z týmu vynechal Nora Haalanda a peníze investoval do zbytku kádru. V jeho obraně nechybí dva nejdražší beci Trent Alexander-Arnold a Kieran Trippier. Bude tato strategie úspěšná?

Komu se dařilo?

Na gólmanském postu a v obranných řadách se dařilo především hráčům, jejichž týmy dokázaly hned třikrát ze čtyř pokusů udržet čisté konto. Jmenovitě jde o Arsenal, Newcastle a Crystal Palace. Právě brankář posledního jmenovaného týmu Sam Johnstone se během tohoto období dostal do čela gólmanského pořadí, když si ve čtyřech zápasech připsal celkem 27 bodů a v celkovém součtu již zaznamenal bodů osmatřicet. Především vyzdvihněme čisté konto na Old Trafford, se kterým mnoho manažerů nepočítalo. Johnstone má oproti ostatním konkurentům tu výhodu, že si poměrně pravidelně připisuje minimálně 3 zákroky v zápase (+1 bod), což zároveň pozitivně ovlivňuje rozdělované bonusové body. Zatím to nevypadá, že by měl mezi tři tyče pustit posilu z Manchesteru United Deana Hendersona, toho času ve stavu zraněných.

Novou postavu na gólmanském postu evidujeme v brance Arsenalu, kde David Raya vytlačil na lavičku náhradníků Aarona Ramsdalea a těší se důvěry Mikela Artety. Španěl rovněž dokázal vychytat tři čistá konta a povede-li se mu místo v základní sestavě udržet, v cenové relaci 4,8 milionu půjde o oblíbenou akvizici mnoha manažerů. Los Arsenalu je přitom především v domácích zápasech více než příjemný – Sheffield United, Burnley a Wolverhampton. Pro porovnání: Johnstone si v posledních čtyřech zápasech připsal 15 zákroků, Raya pouze 5.

V obranných řadách o parník před ostatními vyčnívá hvězda loňského ročníku Trippier. Ten potvrdil, že los Newcastlu si doslova říkal o zařazení obránců Strak do FPL sestav. Po pomalém rozjezdu si anglický reprezentant v minulých čtyřech kolech připsal úctyhodných 44 bodů, když vytvořil pro spoluhráče 17 šancí a posbíral pět asistencí. Především při demolici Sheffieldu United v šestém kole se obránci Newcastlu činili, Sven Botman a Dan Burn využili slabinu domácích při bránění standardních situací a gólově se prosadili.

Pevnou obranu Crystal Palace vede dánský reprezentant Joachim Andersen, který se prosadil krásným gólem na Old Trafford a jako první obránce se dostal přes hranici 50 bodů, přesněji na číslo 51. Především od začátku listopadu čekají Orly zápasy se snazšími soupeři, což může být vzhledem k příznivím cenám velké lákadlo pro mnohé manažery.

V pravý čas se v dresu Liverpoolu začíná prosazovat nejdražší záložník ve hře Mohamed Salah. Abychom byli přesní, Egypťan zásobuje manažery svými body pravidelně, ale teprve po reprezentační pauze si připsal na své konto první dvojciferné číslo, a to dokonce třikrát. Naposledy proti Brightonu zaznamenal svoje letošní maximum – 15 bodů. "Faraon" se dostal do čela žebříčku všech hráčů, kde u něj svítí 59 bodů.

Překvapivější jméno na prvním místě mezi záložníky bychom nalezli v kolonce s počtem střeleckých pokusů za uplynulé čtyři zápasy. Ve vedení je se 17 střelami Marcus Rashford, který zatím marně hledá střeleckou formu. To ostatně dokresluje fakt, že pouhé tři jeho pokusy mířily mezi tyče. Bilance? Nula gólů a žádná asistence.

Komu se naopak dařilo, to byli Bukayo Saka a Heung-min Son, kteří navázali na formu z úvodních kol a v žebříčku záložníků doplňují se Salahem trojici středopolařů s celkovým počtem více než 50 bodů. Sakovi k tomu stačil o zápas méně, protože se potýká se zraněním, které ho vyřadilo z plnění reprezentačních povinností. Na zápas s londýnským rivalem Chelsea by však měl být připraven. Zmínku si zaslouží cenově dostupní hráči, kterým se dařilo držet krok s těmi nejlepšími – záložník Brentfordu Mathias Jensen, dvojice z Wolverhamptonu Hwang Hee-Chan a Pedro Neto či křídelník Newcastlu Anthony Gordon.

Jednoznačnou hvězdou útočných řad se stal anglický reprezentant v dresu Aston Villy Watkins. Ten k původním 17 bodům přidal po reprezentační pauze dalších 42 a přeskočil tak s 59 body i Haalanda, jenž celkově zapsal o čtyři body méně. Watkins potěšil své majitele především v domácím zápase s Brightonem, kdy si připsal 23 bodů, což mimochodem nezvládl kromě Isaka nikdo z útočníků ani ve čtyřech zápasech dohromady. Watkins si v těchto utkáních připsal excelentní 4 góly a 4 asistence a zaslouženě se mu dostává v sestavách FPL manažerů velkého prostoru. Obzvlášť, když se podíváme na nejbližší soupeře Villans, kteří slibují další gólovou podívanou.

Na závěr nemůžeme opomenout útočníka Lutonu Carltona Morrise, který využil v sedmém kole dvojzápasu proti Evertonu a Burnley, připsal si 10 bodů a splatil důvěru těm, kteří se nebáli a svěřili mu kapitánskou pásku. Haaland na hřišti Wolverhamptonu v tomtéž kole neskóroval, zaznamenal pouhé dva body a rozdíl byl na světě. Nikdo další z útočníků příliš neexceloval a po reprezentační pauze nepřekročil hranici 20 bodů.