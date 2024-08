Utkáním Manchesteru United s Fulhamem začne v pátek nový ročník anglické fotbalové ligy. Na pátý titul v řadě zaútočí Manchester City, který je také největším favoritem Premier League. Jeho dominance je v historii soutěže výjimečná. Během sedmi posledních sezon ho pouze jednou dokázal předstihnout Liverpool, na jehož lavičce po devíti letech chybí trenér Jürgen Klopp (57).

Predikce BBC a společnosti Opta i kurzy bookmakerů se shodují. Pokud jde o největší favority, shodují se s čelem konečné tabulky z minulé sezony v pořadí Manchester City, Arsenal a Liverpool. Kouč Pep Guardiola povede Citizens devátou sezonu, na jejímž konci mu vyprší smlouva. Zatím není jasné, jestli ji prodlouží.

"Jakmile začíná soutěž, moje energie opět stoupne. Na sezonu se těším, plně se na ni soustředím. Je to nová výzva překonat naše vlastní rekordy. Teď uvidíme, jaké jsou naše ambice," uvedl španělský trenér a nevyloučil, že bude u mužstva pokračovat.

Pro hegemonii týmu z Etihad Stadium je Guardiola klíčovou postavou. Největší problém klubu hrozí mimo trávník. Manchester City byl loni v únoru obviněn ze 115 údajných porušení finančních pravidel od doby, kdy ho v roce 2008 převzala společnost Abu Dhabi United Group. Deník The Times informoval, že slyšení proti City má začít v září a výsledek bude znám začátkem příštího roku.

Pokud bude klub shledán vinným, může dostat pokutu, případně přijít o body. Krajní variantou je i přeřazení do nižší soutěže. Pak by šlo o jeden z největších skandálů v anglickém fotbale. "Klub pochybení popírá a jde o citlivý a složitý případ. V neposlední řadě kvůli politickým důsledkům, které by mohl mít na vztahy mezi Británií a Spojenými arabskými emiráty," uvedla agentura AP.

První kolo Premier League. Livesport.

Na hřišti by měl být pro obhájce největší překážkou znovu Arsenal, který bojoval s Manchesterem City o titul až do posledního kola. "Musíme se dál zlepšovat, abychom mohli vyhrát trofeje," řekl trenér Mikel Arteta. Fanoušci jsou také zvědaví, jak si v Liverpoolu povede Kloppův nástupce Arne Slot, zda se zvedne Manchester United nebo jestli přinesou výsledky velké investice do kádru Chelsea.

Český fotbal má znovu zastoupení v podobě dvojice Tomáš Souček a Vladimír Coufal ve West Hamu. Do Liverpoolu se z hostování vrátil brankář Vítězslav Jaroš. S Manchesterem United absolvoval přípravu mladý gólman Radek Vítek. Nováček Leicester má podle médií velký zájem o Adama Hložka z Leverkusenu. Václav Hladký sice vychytal postup mezi elitu Ipswichi, nedohodl se s ním však na prodloužení smlouvy a bude nadále působit ve druhé nejvyšší soutěži v Burnley. Třetím nováčkem Premier League je Southampton.