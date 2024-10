Flashback: O Australanovi, který zářil v Premier League. Viduka kdysi odmítl i prezidenta

Mark Viduka (48) je jedním z nejlepších australských fotbalistů všech dob. Během své kariéry střílel góly hlavně v prestižní Premier League, neztratil se však ani v Lize mistrů. Jeho fotbalové geny pocházejí z Evropy a je dokonce příbuzným současného kapitána Realu Madrid Luky Modriče (39).

Vidukovi je přesně dnes 49 let, narodil se 9. října 1975 v Melbourne. V dresu tamních Knights, kteří byli předtím známi spíš jako Melbourne Croatia, také v 18 letech zahájil profesionální kariéru. Jeho rodiče emigrovali do Austrálie v 60. letech minulého století právě z Chorvatska (které bylo tehdy součástí Jugoslávie), spolu s dalším zhruba čtvrt milionem krajanů.

Viduka má fotbal v krvi, jeho otec a vůbec celá rodina ho totiž v evropské domovině také hrávali. Jeden z bratranců jeho táty má navíc také za syna slavného fotbalistu, chorvatského internacionála a držitele Zlatého míče za rok 2018 Luku Modriče.

Zdá se, že Viduku od začátku táhla fotbalová cesta zpět k jeho kořenům. V roce 1995 se přestěhoval do vlasti svých rodičů, kde hrál za Croatii Záhřeb (nyní Dinamo, stejný klub, kde mimochodem začínal svou kariéru Modrič). Strávil tam tři a půl sezony a v letech 1996-1998 mu pomohl získat tři double v řadě.

V těchto letech už Viduka také reprezentoval Austrálii, do národního týmu byl poprvé povolán krátce po dovršení plnoletosti. Díky svým kořenům a skvělým výkonům v Chorvatsku se ho dokonce prezident balkánské země Franjo Tudjman svého času snažil přesvědčit, aby změnil svou státní příslušnost. Viduka však nabídku se slušností odmítl a trval na tom, že vždy chtěl reprezentovat pouze Austrálii, tedy zemi, kde se narodil a vyrostl.

V národních barvách byl velice úspěšný, dokonce se z něj stal i kapitán mužstva a po skončení kariéry byl uveden do Síně slávy australského sportu. Celkem nastoupil za Austrálii ve 43 zápasech a vstřelil 11 gólů. Ještě daleko víc branek však nasázel během svého působení v Anglii.

Celtic a Premier League

V roce 1998 přestoupil do Celtiku Glasgow, kde během dvou sezon vstřelil 35 gólů (ve 48 zápasech) a nakročil tak do anglické Premier League. V létě 2000 ho koupil Leeds United, jenž se v ročníku předtím umístil na třetí příčce v lize a kvalifikoval se tak do Ligy mistrů.

V Leedsu se očekávalo, že se Viduka postaví do útoku vedle nejlepšího střelce předchozí sezony Michaela Bridgese a australského parťáka Harryho Kewella, jenže kvůli zranění těchto dvou borců vytvořil úderné duo s dalším skvělým útočníkem Alanem Smithem.

Během první sezony v Leedsu vstřelil Viduka 22 gólů, včetně čtyř při památném vítězství 4:3 nad Liverpoolem. Díky čtyřem trefám, jichž v té sezoně dosáhl v Lize mistrů, je dodnes nejlépe střílejícím Australanem v historii nejprestižnější klubové soutěže světa. V této velkolepé sezoně se Leeds dokonce dostal do semifinále Ligy mistrů (kde prohrál s Valencií) a v Premier League skončil čtvrtý.

Díky výjimečným výkonům týmu i těm osobním se o Viduku začalo zajímat několik slavnějších klubů. Jedním z nich byl AC Milán, kterému útočník fandil už jako dítě. K přestupu ovšem nakonec nedošlo. Údajně se o něj ucházel také Alex Ferguson a Manchester United, on se rozhodl jednoho z největších rivalů Leedsu neposílit.

Když v roce 2004 yorkshirský celek sestoupil do nižší soutěže, přestoupil Viduka do Middlesbrough. Tři roky nato se pak přesunul ještě severněji, do Newcastlu United a za Magpies hrál dva roky. Během devíti sezon v dresu tří různých týmů zapsal celkem 240 vystoupení v Premier League, v nichž vstřelil 92 gólů.

Je nejlepším australským střelcem v anglické nejvyšší soutěži v historii. Svým rekordem daleko překonává výše zmíněného Kewella (57 gólů za Leeds a Liverpool) a Tima Cahilla (56 gólů za Everton). Z hlediska počtu startů je však nejlepším Australanem v dějinách Premier League brankář Mark Schwarzer s 514 vystoupeními (které si připsal za Middlesbrough, Fulham, Chelsea a Leicester).

Během svého působení v Chorvatsku v polovině 90. let se Viduka seznámil se svou budoucí manželkou Ivanou. Mají tři syny: Josepha (narozen 2002), Lucase (2006) a Olivera (2008). V současné době žije v Záhřebu, kde se svou ženou provozuje kavárnu.