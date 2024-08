Je důležité zůstat pokorný, prohlásil trenér Hürzeler po úspěšné premiéře na lavičce Brightonu

Hürzeler prožil fantastický vstup do angažmá.

Fabian Hürzeler (31) z Brightonu dal jasně najevo, že chce zůstat pokorný poté, co jako nejmladší manažer Premier League v sobotu oslavil svůj debut vítězstvím 3:0 na půdě Evertonu. "Je to velmi dobrý pocit, ale nechci mluvit o sobě, hráči si to zasloužili," řekl na adresu svých svěřenců německý kouč.

Ve věku 31 let a 173 dní je Hürzeler nejmladším manažerem v historii Premier League poté, co v závěru sezony přišel ze St. Pauli a v klubu nahradil Roberta De Zerbiho. Zároveň je také prvním manažerem, který se narodil po zahájení Premier League v roce 1992, a je o sedm let mladší než záložník Brightonu James Milner.

Navzdory útlému věku v porovnání se svými vrstevníky z Premier League zahájil Hürzeler svou kariéru fantasticky, když v Goodison Parku smetl Everton 3:0. "Jsem velmi šťastný. Je to dobrý začátek, ale nic víc. Je důležité zůstat pokorný," řekl Hürzeler. "Je to skvělý pocit, ale nechci mluvit o sobě, hráči si to zasloužili. V předsezonním období tvrdě pracovali a jsem na ně velmi hrdý," pochválil své svěřence Němec.

Hürzeler drží primát nejmladšího trenéra také ve druhé německé lize, kdy ho v prosinci 2022 ve věku 29 let najalo St. Pauli. V minulé sezoně navíc vytáhl klub ze sestupového pásma a dovedl ho k postupu do Bundesligy, čímž upoutal pozornost majitele Brightonu Tonyho Blooma.

V Texasu narozený Hürzeler má německé, švýcarské a americké občanství, ale zdá se, že v klubu z jižního pobřeží Anglie už je jako doma.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Je to dobrý výsledek. V některých momentech jsme se trápili, ale po čase jsme se snažili kontrolovat hru, měli jsme dobré šance a pak jsme se dostali do vedení 1:0," pochvaloval si mladý trenér. "Nakonec bylo důležité čisté konto, ukázali jsme přístup a charakter," uvedl.

Hürzelera tak během své premiéry nakonec muselo nejvíce trápit zranění hlavy, které utrpěl Yankuba Minteh. Gambijský reprezentant a bývalý hráč Feyenoordu přitom v prvním poločase dělal obráncům Evertonu velké problémy. "Byl zklamaný, ale nemůžeme to riskovat. Zdraví hráče je důležitější a my jsme za to byli zodpovědní," řekl šéf Seagulls. "Musíme ho dál sledovat, jak reaguje. Jsem přesvědčen, že se příští týden vrátí," dodal.