Klopp o přestupech: Není moc prostoru pro selhání. Musíme žít v rámci našich možností

Manažer Jürgen Klopp (56) prohlásil, že Liverpool má na přestupovém trhu ve srovnání se svými soupeři jen malý prostor pro chyby. Zároveň přiznal, že není snadné pracovat s omezeným rozpočtem.

Liverpool zatím podepsal tři hráče a vzhledem k tomu, že přestupové okno v Premier League se uzavírá 1. září, panují mezi příznivci obavy, zda klub ještě oznámí příchod nových posil.

Kloppovi svěřenci se v minulé sezoně nedokázali kvalifikovat do Ligy mistrů a skončili pátí za třetím Manchesterem United a čtvrtým Newcastlem United. Od té doby přišli Reds o šest hráčů Jordana Hendersona, Fabinha, Alexe Oxlade-Chamberlaina, Jamese Milnera, Nabyho Keitu a Roberta Firmina, zatímco na Anfield Road zamířili Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai a Wataru Endo.

"Byl rok, kdy peníze nebyly takovým problémem, protože Philippe Coutinho odešel do Barcelony a my jsme mohli uskutečnit dva senzační přestupy," připomněl Němec.

Klopp by uvítal příchod posil. Flashscore

V roce 2018 klub použil prostředky z prodeje Brazilce na podpis nizozemského obránce a nyní kapitána klubu Virgila van Dijka a následně přivedl brazilského brankáře Alissona Beckera.

"Ale v průběhu let nám vždycky chybí, když se potřebujeme zlepšit. Od té doby, co jsem tady, musíme žít v rámci svých možností. Problém není v naší situaci, jen v porovnání s ostatními velkými týmy. Není tu moc prostoru pro selhání," dodal Klopp.

Manažer pak dodal, že se soustředí na to, aby co nejlépe využil dostupné zdroje, místo aby si stěžoval na výdaje ostatních klubů. "Chci vylepšit mužstvo. Mám všechny informace a vím, co je možné a co ne, ale ne vždy je to přesně to, co požaduji," řekl.