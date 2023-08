Pokud chceme bojovat o titul, musíme se zlepšit ve všech oblastech, prohlásil Pochettino

Mauricio Pochettino (51) vyjádřil po nedělní remíze 1:1 s Liverpoolem zklamání poté, co si z úvodního zápasu v roli trenéra Chelsea odnesl pouhý bod. Zároveň ale dodal, že s výkonem svých svěřenců byl spokojený. To jeho protějšek Jürgen Klopp (56) se po utkání snažil korigovat podrážděnou reakci Mohameda Salaha, jenž byl v 77. minutě prestižního duelu vystřídán.

Hosté měli na Stamford Bridge lepší začátek a po první půlhodině mohli být "za vodou". Mohamed Salah nejprve trefil břevno, hned na to už se však nemýlil Luis Díaz. Salah poté skóroval, ale po přezkoumání VAR byla jeho trefa zrušena pro ofsajd.

Chelsea následně převzala kontrolu nad zápasem, když osm minut před koncem prvního poločasu vyrovnal debutant Axel Disasi. Jen o dvě minuty později poslal domácí výběr do vedení Ben Chilwell, radost mu ale zkazil VAR, který branku zrušil. Chelsea byla ve druhém dějství sice lepší, své šance však nedokázala proměnit.

Pochettino převzal tým, který v minulé sezoně skončil na 12. místě, což bylo nejhorší umístění Chelsea od roku 1994. Argentinec věří, že s přibývajícími měsíci se budou jen zlepšovat.

"Byl to fantastický způsob a neuvěřitelný zápas, jak začít sezonu. Celkově si myslím, že jsme si zasloužili o něco víc. Cítíme se šťastní i zklamaní zároveň. Je to teprve začátek, s výkonem hráčů jsem velmi spokojený," řekl Pochettino, který v minulosti vedl v Premier League Southampton a Tottenham.

Pochettino očekává příchod Caiceda

Chelsea a Liverpool v posledních dnech bojovaly o podpis záložníka Brightonu Moisese Caiceda za rekordní částku v historii Premier League. Liverpool za ekvádorského reprezentanta nabídl 111 milionů liber, což "Racci" přijali. V noci z neděle na pondělí však Fabrizio Romano oznámil, že Caicedo přestoupí do Chelsea za 115 milionů liber.

"Pokud chceme být aspirantem v boji o titul, musíme se zlepšit ve všech oblastech. Jakmile se uzavře přestupové okno, bude čas, abychom všichni společně pracovali a našli nejlepší dynamiku. Tento výsledek nám dodává víru, proto jsem pozitivní," navázal Pochettino.

Liverpool po ztrátě kapitána Jordana Hendersona a Fabinha, který odešel na hráčské vlně do Saúdské Arábie, potřebuje posily do středu pole ještě zoufaleji. Po skvělém začátku se obrana Reds dostávala snadno do nesnází, útočně laděný střed pole totiž neposkytoval dostatečnou ochranu.

"Začátek byl poměrně přesvědčivý. Vstřelili jsme dva nádherné góly, jeden nám nebyl uznán pro ofsajd. Otevřeli jsme Chelsea dveře, ztratili jsme míč v momentech, kdy bylo těžké se na to připravit. To dalo střetnutí jiný směr, neměli jsme hru pod kontrolou," poznamenal šéf Liverpoolu Jürgen Klopp.

Naštvaný Salah

Zdůraznil však, že se stále velmi těší na novou sezonu. Liverpool se chce odrazit ode dna poté, co se mu v minulé sezoně poprvé po sedmi letech nepodařilo kvalifikovat do Ligy mistrů. "Dnešek nerozhodl o tom, jakým směrem se bude naše sezona ubírat, je to jen důležitá informace. Tenhle tým si zaslouží velkou důvěru, půjde si za tím!" doplnil.

Mezitím Salah, který mohl překonat rekord Alana Shearera, Wayna Rooneyho a Franka Lamparda v počtu vstřelených gólů v úvodní den Premier League, byl v 77. minutě stažen ze hřiště, což nesl dost nelibě. Při odchodu ze hřiště si odmotal pásku kolem zápěstí a hodil ji na zem, ale Klopp význam jeho reakce bagatelizoval.

Salah se po vystřídání zlobil.

"Ještě jsem s ním nemluvil. Nevěděl jsem, že když dá gól, bude to rekord nebo čeho vlastně dosáhne. Chápu jeho zklamání, ale já jsem manažer celého týmu. V tu chvíli jsme potřebovali čerstvé nohy, střídání pro nás měla smysl. Pro všechny to bylo intenzivní. To je vše, co k tomu mohu říct, jeho reakce byla naprosto v pořádku," uzavřel Klopp.

