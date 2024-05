Klopp vylučuje rychlý návrat na lavičku. Musím to dělat se zápalem a to teď nedokážu, říká

Nyní již bývalý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) prohlásil, že se po svém odchodu z klubu Premier League hodlá stáhnout do ústraní a nemá v plánu se okamžitě vrátit k manažerské práci.

Klopp se po nedělním vítězství Liverpoolu nad Wolves 2:0 rozloučil s fanoušky na Anfieldu dlouhým proslovem. Německý kouč následně zazpíval píseň pro nastupujícího manažera Arneho Slota, který má před sebou obrovskou výzvu.

Uznávaný trenér, který se na své první tiskové konferenci v Liverpoolu slavně představil jako "ten normální", byl rád, že po kariéře plné trofejí opouští klub v dobré pozici. "Podívejte se, nehoří to za mnou, to mi dává dobrý pocit," řekl Klopp novinářům v neděli na své poslední pozápasové tiskové konferenci a dodal, že se na Anfield jednou vrátí jako divák.

Němec si bude po několika emotivních týdnech ve městě balit kufry. Šestapadesátiletý trenér v lednu oznámil, že po devíti letech u kormidla na konci sezony odejde kvůli vyčerpávajícímu množství energie. "Soukromý život se musí plánovat a já jsem zatím nic neplánoval, protože jsem byl tady," uvedl Klopp.

"Nevím přesně, proč nikdo nevěří, že už asi nebudu manažerem, ale chápu to, protože to zřejmě vypadá jako droga, protože každý se vrací a každý pracuje do sedmdesáti let. Různí lidé to mohou dělat různými způsoby, já musím být všechno – musím být jiskra, musím být energie, musím být všechny tyto druhy věcí, ale teď jsem prázdný," dodal vítěz Ligy mistrů z ročníku 2018/19.

Livesport Daily #246: Slot se v některých aspektech podobá Kloppovi, říká expert Pěruška Livesport

Jeden z nejúspěšnějších německých trenérů si potřebuje po devíti letech tvrdé práce odpočinout a trošku se vzdálit od fotbalu. Možnost návratu na lavičku však nevyvrací. "Stačí se podívat, které kluby jsou k dispozici. Příležitosti se najdou," uvedl Klopp.