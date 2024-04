Livesport Daily #246: Slot se v některých aspektech podobá Kloppovi, říká expert Pěruška

Fotbalová sezona se blíží ke konci, ale od letošního léta se rozhodně nedá čekat fotbalový nuda. Krom fotbalového Eura budou fanoušci sledovat i nástupy nových trenérů ve velkých klubech. Barcelona nakonec bude pokračovat s Xavim, nový kouč ale dorazí do Liverpoolu, Bayernu, možná i do Manchesteru United. A právě hledání nových šéfů laviček pro velkokluby je naším dnešním tématem v podcastu Livesport Daily, které jsme probrali s fotbalovým novinářem a komentátorem stanice Canal+ sport Janem Pěruškou.

Kromě Barcelony se zdá, že jasno už má i Liverpool, kde by se nástupcem Jürgena Kloppa měl stát současný kouč Feyenoordu Arne Slot. "Dokázal vybudovat úspěch s týmem, který byl v NIzozemsku až třetí v řadě. V tom je určitá paralela s Kloppem v Liverpoolu, který ho v roce 2015 taky nepřebíral v pozici, kdy by to byl jeden z nejlepších týmů v Anglii," připomíná Pěruška.

"Slot bude muset efektivně nakládat s rozpočtem, to je v Liverpoolu klíčové. Vzpomeňme si, že před rokem chtěli Caiceda, Laviu a oba šli raději do Chelsea, která je přeplatila. Další věc je rozvoj hráčů, to se hodně cení u Kloppa, jak dokázal budovat hráče, teď to vidíme třeba u Bradleyho nebo Elliota. Myslím, že na tohle se bude v Liverpoolu dál klást velký důraz," dodává Pěruška.

Tomu se ovšem moc nelíbí, že Slot už veřejně deklaroval zájem a touhu do Liverpoolu odejít. "Přijde mi, že to není úplně doklad loajality ke značce Feyenoordu, kterou stále zastupuje. Nelíbí se mi, když o tom trenér takhle otevřeně mluví. Má to svůj důvod, že většinou trenéři i hráči v podobných případech mlží, je to určitá etiketa," je přesvědčený Pěruška.

Ten v podcastu mluvil i o dalších klubech, které aktuálně promýšlí pozici svých trenérů před příští sezonou. Třeba o Manchesteru United. "Několikrát za poslední měsíce jsem na základě hry United i různých vyjádření změnil názor na to, jestli tam Ten Hag zůstane nebo ne. Teď za sebou mají kostrbatý postup do finále FA Cupu, podle mě, když vyhrají trofej i ve druhé sezoně po sobě, bude se kouč odvolávat složitě. V případě prohraného finále bych spíš čekal, že to bude trenérův konec. Každopádně hledání nového trenéra v červnu během Eura by pro ně nebylo snadné," uzavírá Pěruška.

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Proč nakonec přetrvá spojení Barcelony a Xaviho?

Proč Bayern zatím nenašel nového trenéra?

Může Dávid Hancko v létě přestoupit za Slotem do Liverpoolu?

