Legionáři: Asistence v Německu a ve Skotsku, třetí čisté konto i premiérové vyloučení

Přestože vinou nemoci Tomáše Součka (29) a nulového vytížení Vladimíra Coufala (32) se poprvé v sezoně neobjevil ve víkendovém zápase Premier League žádný Čech, jeden se na ostrovech prosadil – Václav Černý (27) ve Skotsku znovu přihrál na gól, což se podařilo i Adamu Karabcovi (21) v Německu. Adam Stejskal (22) vychytal v Rakousku potřetí v ročníku čisté konto a na Slovensku byl poprvé v kariéře vyloučen Dominik Žák (24). Jak se vedlo dalším legionářům?

Patrik Schick si dvěma góly v pohárovém zápase s Elversbergem podle slov trenéra Xabiho Alonsa řekl o šanci v lize, nicméně český útočník začal domácí utkání devátého kola se Stuttgartem opět pouze na lavičce. A přestože Leverkusen zahazoval šance, zasáhl do hry až v 85. minutě místo Victora Boniface. K balonu se ovšem neodstal. Nejblíž k němu měl při napadání, které skončilo jeho faulem, a po rohovém kopu, kdy ale na míč nedosáhl. Hodnocen po remíze 0:0 vzhledem k nízké minutáži nebyl.

Hoffenheim po třech ligových zápasech, v nichž bodoval, padl doma se St. Pauli 0:2 a vystřídal svého soupeře na barážové 16. příčce tabulky. Adam Hložek, jenž v dresu TSG nechyběl v zahajovací jedenáctce napříč soutěžemi v devátém utkání v řadě, se v největší příležitosti ocitl ve 14. minutě. Na úrovni penalty si našel centrovaný balon, ale hlavičkoval slabě jen doprostřed brány, kde si gólan s jeho pokusem bez problémů poradil. Do druhého poločasu už reprezentační forvard nenastoupil.

V utkání, z něhož si Hložek odnesl známku 6.8, se objevili další dva Češi. V 66. minutě vystřídal Alexandra Prasse David Jurásek, jenž se po zlomenině ruky, kterou utrpěl v letní přípravě, zvolna dostává do zápasového tempa. Host z Benfiky zasáhl po zranění do třetího zápasu, proti St. Pauli se prezentoval jedním centrem do šestnáctky a ohodnocen byl známkou 6.4. V závěru šel do hry Pavel Kadeřábek, jenž po svalových problémech naskočil rovněž do třetího utkání. V sobotu hodnocen nebyl.

Mönchengladbach doma přejel Brémy 4:1 a po sérii tří utkání bez porážky, kterou táhne v sezoně poprvé, se posunul na deváté místo tabulky o bod před svého nedělního soupeře. Tomáš Čvančara se na trávník dostal tradičně v závěru, v 71. minutě střídal Tima Kleindiensta, jenž v zápase přihrál na tři góly. V nastavení mohl český útočník přidat pátou branku Borussie, ale hlavičku z úrovně penalty poslal nad břevno. Stihl zkompletovat devět přihrávek, z toho jednu klíčovou, a dostal známku 6.2.

Nehráli: Matěj Kovář, Leverkusen, Robin Hranáč, Hoffenheim

Espanyol s Alexem Králem se ve 12. kole LaLigy představil na hřišti Barcelony a byť si prohrál 1:3, zejména ve druhé půli favoritovi poměrně statečně vzdoroval. Góly dali hosté dokonce tři, ale dva jim zrušil VAR. Český host z Unionu Berlín několikrát úspěšně vyvezl balon a snažil se tlačit do zakončení jako při rohu ze 40. minuty, kdy před ním ale balon odhlavičkoval protihráč. Espanyol zůstal na 17. místě tabulky, Král vyslal jednu klíčovou přihrávku, vyhrál šest osobních soubojů a dostal známku 6.5.

Nehráli: Ladislav Krejčí, Girona, Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Václav Černý bodoval ve třetím utkání v řadě. V 81. minutě pohárového klání v Motherwellu potáhl míč a předal ho zakončujícímu Nedimu Bajramimu, která dovršil obrat na 2:1. Český křídelník, jehož bilance v Rangers je zatím 6+3 v 16 zápasech, odehrál v neděli celý zápas a v nastavení dostal žlutou kartu.

Adam Stejskal pomohl dvěma zákroky Tirolu k vítězství 1:0 nad Altachem, pro rodáka z Brna, jenž obdržel známku 7.0, jde o třetí čisté konto v sezoně. Ta se pro klub z Innsbrucku zatím vyvíjí podobně neslavně jako ta minulá, po 12 kolech rakouské Bundesligy mu ve dvanáctičlené tabulce patří 10. místo.

Adam Karabec přihrál v úvodu zápasu s Norimberkem na první gól Hamburku. Pro hosta ze Sparty, který odehrál 63 minut a dostal známku 7.5, to byla čtvrtá asistence v devátém utkání 2. Bundesligy. Hosté, za něž absolvoval celé utkání Ondřej Karafiát se známkou 6.5, vyrovnali ve druhé půli na 1:1.

Dominik Žák dal před 14 dny v Niké lize první gól v dospělém fotbale a teď dosáhl na další, byť nechtěný milník – poprvé v kariéře byl vyloučen. Odchovanec Baníku dostal červenou v nastavení zápasu Komárna s Dunajskou Stredou, hosté poté rozhodli o výhře 1:0. Český záložník dostal známku 5.8.

Očima Jana Morávka

"Zápas Hamburku s Norimberkem ukázal, že pozice obou českých kluků v jejich týmech sílí. U Adama Karabce je to i tím, že hráči kolem něj nemají moc formu ani čísla. Třeba Marco Richter, od kterého se čekalo hodně, je kritizovaný v tisku i fanoušky. Adam má čísla zatím solidní, jeho poslední asistence byla skvělá. Při brejku navážel balon a v momentě, kdy dával skrytou přihrávku do strany na Elfadliho, udělal Ondra Karafiát, který před ním celou dobu couval, krok doprostřed. Cítil, že by Adam mohl zakončit a chtěl mu střelu zavřít. Byla to pro něj složitá situace k bránění.

Pro Hamburk je škoda, že vedení neudržel, ale Norimberk byl lepší. Ukazuje to i statistika xG, která byla téměř 2,3 oproti 0,8, i známka Kickeru 1 pro gólmana Fernandese, který byl v hodnocení nejlepším hráčem celého kola. Karabec měl čtyřku, podobně na tom byla většina hráčů Hamburku. Karafiát si drží svůj standard, dostal zase trojku, což je naprosto v pořádku. Hodnocení Kickeru je dost přísné, s čímž mám mraky vlastních zkušeností. Během kariéry jsem byl sám sobě největším kritikem a často se stalo, že jsem měl ze zápasu dobrý pocit a ve finále jsem v Kickeru dostal průměrnou trojku."