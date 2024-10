Legionáři: Debut v novém klubu, sedmá nula, premiérové góly, další asistence i splněná norma

Jan Žambůrek (23) má za sebou debut v nizozemské lize, Jan Kuchta (27) se poprvé střelecky prosadil v dánské a Patrik Hellebrand (25) v polské, kde Michal Sáček (28) zaznamenal druhou asistenci za sebou. Jakub Brabec (32) si v Řecku splnil normu gólu na sezonu, Lukáš Zima (30) vychytal v Rumunsku sedmé čisté konto v ročníku a Dominik Žák (24) na Slovensku skóroval v utkání, v němž se do statistik produktivity zapsal i Daniel Smékal (22). Jak se vedlo dalším legionářům?

Zatímco před reprezentační pauzou West Ham rozprášil Ipswich 4:1, v osmém kole Premier League schytal tentýž příděl na hřišti Tottenhamu. Do zápasu přitom Kladiváři vstoupili dobře a od 18. minuty zásluhou trefy Kuduse vedli, domácí však ještě do přestávky vyrovnali a třemi slepenými góly ve druhém poločase skóre otočili. Tomáš Souček v 61. minutě pustil na hřište Carlose Solera, krátce předtím dostal třetí žlutou žlutou kartu v sezoně. V sobotním utkání posbíral nejvíc faulů (3) a oceněn byl známkou 5.9.

Nehráli: Vladimír Coufal, West Ham, Vítězslav Jaroš, Liverpool

Hoffenheim si doma poradil 3:1 s Bochumí, dočkal se prvního bundesligového vítězství od úvodního srpnového kola a v součtu s Evropskou ligou neprohrál třikrát v řadě. Adam Hložek byl znovu součástí základní sestavy a nejlepší moment si schoval na 70. minutu, kdy si potáhl balon ze středu hřiště a zpoza vápna vypálil levačkou, ránu mířící do šibenice ale vytáhl gólman. Reprezentační útočník pobyl na trávníku 80 minut, zapsal 12 přihrávek, z toho dvě klíčové, vyhrál šest osobních soubojů a dostal známku 7.2.

Zatímco v minulé sezoně německé nejvyšší soutěže byl dvanáctkrát členem základní sestavy, v té letošní si Patrik Schick zvyká na výrazně nižší vytížení. V zahajovací jedenáctce Leverkusenu se za sedm odehraných kol octil jen jednou a čtyřikrát naskočil na závěrečné minuty, což platilo i při domácím vítězství Bayeru nad Frankfurtem 2:1. Český forvard se na hřiště dostal v 80. minutě místo střelce vítězné branky Victora Boniface a v 89. hlavičkoval po centru vedle levé tyče. Ohodnocen byl známkou 6.4.

Prakticky totožnou porci minut jako Schick v sobotu absolvoval i Tomáš Čvančara, jehož Mönchengladbach doma porazil účastníka Konferenční ligy Heidenheim 3:2. Rodák z Neratovic byl blízko druhému gólu v sezoně a sedmému soutěžnímu v dresu Borussie, ale v 93. minutě trefil zblízka tyč a o tři minuty později jeho přízemní střelu zlikvidoval brankář. I přes nedlouhý pobyt na trávníku vyprodukoval Čvančara celkem pět střel, z toho dvě na bránu, a zkompletoval šest přihrávek. Hodnocen nebyl.

Nehráli: Robin Hranáč, David Jurásek a Pavel Kadeřábek, Hoffenheim, Matěj Kovář, Leverkusen

V součtu s Ligou mistrů odehrál Ladislav Krejčí za Gironu počtvrté v řadě celý zápas, musel však skousnout porážku 0:1 s Realem Sociedad. V 78. minutě nebyl daleko od prvního gólu ve španělském angažmá, hlavičku však namířil jen doprostřed brány na připraveného Alexe Remira. Za výkon v sobotním duelu, v němž měl za všech aktérů nejvíc přihrávek v útočné třetině hřiště (15), dostal reprezentační obránce známku 7.1 a společně s Arnauem Martínezem byl nejlépe hodnoceným hráčem domácího celku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform / NurPhoto via AFP

Espaňol v 10. kole LaLigy prohrál v Bilbau jednoznačně 1:4 a zaznamenal čtvrtu porážku z posledních pěti zápasů. Alex Král znovu odehrál celé utkání a byť si vysloužil nízkou známku 6.2, patřil k lépe hodnoceným hráčům hostů. V sobotu vyhrál osm osobních soubojů a vyslal 20 úspěšných přihrávek. Barcelonský celek klesl v tabulce na 15. pozici s náskokem dvou bodů na sestupové příčky, naopak hráči Bilbaa odčinili předchozí prohru v Gironě a ideálně se naladili na čtvrteční domácí duel Evropské ligy se Slavií.

Nehrál: Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Jakub Brabec dal při výhře 2:0 nad celkem Athens Kallithea v osmém kole Superligy vítězný gól Arisu. Utkání odehrál celé a dostal známku 7.9, Vladimír Darida zasáhl do hry na závěrečnou čtvrthodinu a vysloužil si hodnocení 6.4. V sestavě poražených absolvoval plnou minutáž Matěj Hanousek oceněný známkou 6.9.

Jan Kuchta se po přestupu ze Sparty poprvé střelecky prosadil v dánské Superlize, v utkání 12. kola snižoval na hřišti Sönderjyske v 63. minutě na 1:2. Domácí nakonec zvítězili 3:2, Midtjylland padl podruhé za sebou a přenechal první místo v tabulce o skóre Kodani. Kuchta hrál do konce a dostal známku 6.8.

Jan Žambůrek si po Dánsku a Česku vyzkoušel nejvyšší soutěž ve třetí zemi. Někdejší kapitán jednadvacítky, který po letním přestupu z Liberce do Heraclesu nehrál kvůli zraněnému kolenu, naskočil na poslední půlhodinu utkání devátého kola Eredivisie s Ajaxem, které celek z Almela prohrál 3:4. Dostal známku 6.6.

Patrik Hellebrand po letním konci v Českých Budějovicích a podpisu smlouvy v Górniku nastupuje v Ekstraklase pravidelně a ve 12. kole se poprvé zapsal do statistik produktivity, když posledním gólem domácího utkání se Stalem Mielec pečetil vítězství 3:1. Zápas odehrál celý a ohodnocen byl známkou 7.9.

Michal Sáček zapsal v Jagiellonii druhou asistence po sobě, v 58. minutě zápasu v Lubinu přihrál na třetí gól hostů, kteří vyhráli 3:1. Pro sparťanského odchovance, který v Polsku nastupuje na pozici pravého obránce, to byla celkově pátá asistence v Ekstraklase, na kontě má i jeden gól. Oceněn byl známkou 8.3.

Lukáš Zima udržel v dresu Petrolulu sedmé čisté konto v aktuální sezoně rumunské Ligy 1, v domácím klání s Kluží zlikvidoval dvě přímé střely a podepsal se pod remízu 0:0. Zatímco v minulém ročníku vychytal nulu dvanáctkrát ze 39 utkání, nyní se tomuto číslu blíží už po 13 kolech. V neděli dostal známku 7.0.

Dominik Žák, jenž z Karviné hostuje v Komárnu, vyrovnával prvním gólem v Niké lize doma proti Podbrezové na 1:1. Hosté vyhráli 2:1, český záložník absolvoval plnou porci minut, obdržel žlutou kartu a známku 7.5. Na první branku vítězů asistoval Daniel Smékal, jenž rovněž odehrál celý duel a dostal známku 7.1.

Očima Jana Morávka

"Jan Žambůrek je po zranění zpátky a snad bude v Nizozemsku pravidelně nastupovat. V Heraclesu dostal dlouhodobou smlouvu a poté, co procestoval kus Evropy, se bude moct usadit, což je v jeho fázi kariéry důležité. Tamní liga je pro růst hráčů, zejména těch ofenzivních, ideální.

Mám zkušenost z dob, kdy u nás v Augsburgu působil Arkadiusz Milik, který pak odešel do Nizozemska a tam gólově explodoval a dostal se až do Juventusu. Aktuální tabulka ukazuje, že Heracles to nebude mít snadné, nejspíš je čeká boj o záchranu. Pro Honzu byl ale přestup určitě dobrým krokem.

Michal Sáček zaznamenal v Polsku další pěknou asistenci. Pro něj je dobře, že pravidelně nastupuje v týmu, který hraje evropské poháry a bude se v lize prát o nejvyšší příčky. U Patrika Hellebranda šlo o typický pojišťovací gól do rozhozené obrany. Zaujalo mě, že potom během pár vteřin použil gólovou oslavu Dybaly a pak Toniho.

První ligový gól dal v Dánsku Honza Kuchta, navíc v zápase, který poprvé odehrál celý, což je pro něj super. Na penaltě si dobře našel centr ze strany a hlavou balon usměrnil k tyči. Z týmového hlediska je ale pro Midtjylland bojující o titul porážka s týmem, který bude hrát o záchranu, velká ztráta."