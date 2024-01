Fotbalisté Aston Villy jsou nejpříjemnějším překvapením aktuálního ročníku Premier League. A to nejen kvůli tomu, že se stále v tabulce drží na příčkách, které by jim na konci sezony zajišťovaly účast v Lize mistrů. Klub z Birminghamu totiž na hřišti v mnoha zápasech předvádí velmi atraktivní a góly protkanou podívanou, díky čemuž zvládl nejen porazit, ale i přehrát třeba i Manchester City. Jak extrémní je v tom role trenéra Unaie Emeryho (52) a může Aston Villa udržet stejnou kvalitu až do konce ročníku? O tom jsme si dnes povídali v podcastu Livesport Daily s fotbalovým komentátorem stanice Canal+ sport a také Livesportu Štěpánem Hájkem.

"Kouzlo Premier League je v tom, že každou sezonu nabízí pestrou paletu příběhů. A Aston Villa je aktuálně příkladem takového krásného příběhu. Příběhu, který asi je tím nejzajímavějším v této sezoně. Je to skvělé okysličení těch horních pater, která jinak bývají záležitostí jen pár týmů," říká v úvodu podcastu Hájek.

Kdo je strůjcem úspěchu klubu z Birminghamu? "Samozřejmě je to vždy o fotbalistech na hřišti, ale obrovský vliv má trenér Unai Emery. Má extrémně detailní taktické přípravy, ale nejen to, zlepšil celou fotbalovou kulturu uvnitř Aston Villy. Jeho postava je naprosto klíčová pro vývoj a cestu, kterou klub ušel," zmiňuje fotbalový komentátor zásluhy kouče, který už čtyřikrát v kariéře vyhrál Evropskou ligu.

Livesport Daily #179: Emery dělá v Aston Ville ohromnou práci, říká komentátor Štěpán Hájek Livesport

