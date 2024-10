Má nervy ze železa? Manchester United řeší pozici trenéra, Ten Hag odletěl na dovolenou

CARL RECINE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Trenér Manchesteru United Erik ten Hag (54) musí mít nervy ze železa. Rudí ďáblové sice zažívají nejhorší vstup do Premier League za posledních pětatřicet let, Nizozemec si ale během reprezentační pauzy v klidu odjel na dovolenou. Celá Anglie přitom řeší, že v klubu z Old Trafford může brzy skončit. Verdikt může klidně padnout už během úterý, kdy se sejde klubové vedení.

Manchester United je v aktuální tabulce nejvyšší anglické soutěže čtrnáctý. Za sedm zápasů uhrál osm bodů. To je v očích expertů i klubových legend vážně bída. Situaci rozebírají i média a spekulují, že je neustále volný Thomas Tuchel, který v minulosti vedl Chelsea a United ho oslovili už během léta. Připravený pomoci by mohl v nouzi i Nizozemec Ruud van Nistelrooy, jenž současnému kouči pomáhá.

Ten Hag ale minimálně na první pohled zůstal klidný i po poslední bezbrankové remíze s Aston Villou. Odletěl na krátkou dovolenou, protože i nejvyšší soutěž na Ostrovech má reprezentační přestávku. "Je frustrující vidět United na čtrnácté příčce. To není pozice, kde chtějí být," shrnul pro talkSPORT jasně legendární kanonýr United Wayne Rooney, že je to zatím od Manchesteru pořádná bída.

Ostatně téma Ten Hagova konce bylo propíráno skoro celou minulou sezonu. Nakonec ale Nizozemec vše ustál, ačkoliv třeba podle legend měl být z klubu dávno pryč. Současný trenér se ohání tím, že tým pod jeho vedením vyhrál Carabao Cup a FA Cup. Jenže to je v očích legendy málo.

"Hlavní je Premier League. Není lepší pocit, než když vyhrajete právě ligu," vzkázal Ten Hagovi současný manažer Plymouthu. "Na tenhle pocit už čeká Manchester vážně dlouho," dodal.