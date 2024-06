Maresca se stal novým trenérem Chelsea, na Stamford Bridge podepsal do roku 2029

Enzo Maresca (44), který v minulosti působil v Manchesteru City jako asistent Pepa Guardioly, se stal novým trenérem Chelsea. Italský kouč se po vzoru Mikela Artety pokusil osamostatnit a vyšlo mu to skvěle – hned ve své premiérové sezoně v roli hlavního kouče dostal Leicester zpátky do Premier League. Na Stamford Bridge, kde ve funkci nahradil Mauricia Pochettina, podepsal smlouvu až do roku 2029.

Pochettino skončil v Chelsea v květnu. Maresca bude čtvrtým stálým koučem "Blues" od příchodu nového majitele Todda Boehlyho před dvěma lety. Tým vedli také Thomas Tuchel a Graham Potter. "Enzo se prezentoval jako vynikající trenér, který dosahuje působivých výsledků se zajímavým a charakteristickým herním stylem. Udělal na nás při rozhovorech velký dojem. Jeho ambice a pracovní morálka odpovídají představám našeho klubu," uvedla Chelsea v prohlášení.

"Nastoupit do Chelsea, jednoho z největších klubů na světě, je snem každého trenéra. Proto jsem z téhle příležitosti tak nadšený. Těším se na spolupráci s velice talentovanými hráči i zaměstnanci, abychom vytvořili tým, který bude pokračovat v tradici úspěchů klubu a na který budou naši fanoušci hrdí," řekl Maresca.

Chelsea pod Pocchettinovým vedením v uplynulé sezoně Premier League obsadila šesté místo a zajistila si účast v Konferenční lize.