Chelsea pod palbou: Zmatek i klub bez vize, kritizují bývalí hráči Pochettinův konec

Zpráva o jeho konci v úterý šokovala fotbalovou veřejnost a velmi nepříjemně zasáhla příznivce i bývalé hráče Blues. Mauricio Pochettino (52) dal sbohem Chelsea, jejíž vedení se rozhodlo, navzdory skvělému závěru sezony, vsadit na nového manažera. Od příchodu majitele Todda Boehlyho (květen 2022) už pátého v pořadí.

Pochettino přišel do Chelsea po sezoně, ve které se Blues umístili na 12. příčce. První měsíce působení argentinského kouče nebyly zdaleka přesvědčivé – logicky trvalo poměrně dlouho, než se mladý tým složený z drahých investic sladil. V posledních pěti ligových zápasech se však Londýňanům podařilo získat plný počet bodů, což je v konečném součtu vyneslo na šesté místo tabulky Premier League zaručující pohárovou Evropu.

Přesto se bývalý lodivod Tottenhamu či PSG pakoval. Stejně jako před ním Thomas Tuchel, Graham Potter a Frank Lampard, který však vedl svůj milovaný klub jen dočasně.

Tentokrát vedení Blues hlásí, že chce "moderního a dynamického" trenéra. Kouče, který bude hrát ofenzivní fotbal, držet míč, zlepší tým po obranné stránce a v neposlední řadě bude věřit nadějným talentům.

To se úplně nepozdává bývalému hráči Chelsea Craigu Burleymu. "Upřímně řečeno, je to celé trochu zmatek. Letos to nebylo bez chyby, ale podařilo se jim sezonu zakončit v dobré formě. Oni prostě nemají žádnou vizi, potácejí se od jednoho manažera k druhému," tvrdí bývalý skotský záložník pro ESPN.

Bývalý obránce Chelsea a Francie Frank Leboeuf dodává, že Pochettinův odchod uvrhl budoucnost klubu opět do nejistoty. "Je to škoda, protože posledních několik zápasů byli výjimeční, ale teď nevíme, co nás čeká v příští sezoně," říká Leboeuf pro ESPN a obratem doplňuje: "Nevíme, co se všemi těmi mladými hráči budeme dělat. Nevěřím tomu, že příští sezona bude lepší než letošní."

Poslední zápasy Chelsea. Livesport

Cole Palmer, který byl po vynikajícím tažení vyhlášen nejlepším mladým hráčem sezony Premier League, děkuje Pochettinovi v příspěvku na Instagramu. "Díky za všechno, co jsi pro mě udělal, a za to, že jsi mi splnil sny. Přeju ti všechno nejlepší," uvádí nejproduktivnější hráč (22 gólů a 11 asistencí) Blues v této sezoně.

Část hráčů z londýnského celku byla z odchodu argentinského kouče smutná. Nálada byla totiž v posledních týdnech v kabině Blues velmi dobrá. To ostatně potvrdil i Palmer, který prozradil, že Pochettina všichni hráči milují a chtějí za něj bojovat.

Podle informací renomovaného italského novináře Fabrizia Romana Chelsea není v kontaktu s Thomasem Tuchelem, Hansi Flickem, Antoniem Contem ani s José Mourinhem. S volnou pozicí byl spojován i Vincent Kompany, jenž však aktuálně jedná s Bayernem. Podle britských médií patří mezi hlavní kandidáty na uvolněnou manažerskou pozici trenér Ipswich Town Kieran McKenna, Ruben Amorim ze Sportingu Lisabon a Roberto de Zerbi, který před pár dny odkoučoval svůj poslední zápas na lavičce Brightonu.