Moje budoucnost v Liverpoolu? Mám před sebou ještě celou sezonu, říká Van Dijk

Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk (33) prohlásil, že v současné chvíli se primárně soustředí na to, aby nová éra pod vedením Arneho Slota započala co nejhladčeji. O jeho setrvání na Anfieldu však panují pochybnosti. Nizozemskému stoperovi zbývá do konce smlouvy necelý rok a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl okamžitě dohodnout na novém kontraktu.

Van Dijk, jenž obléká barvy Reds od ledna 2018, kdy přišel za rekordních 75 milionů liber, má na úspěchu Liverpoolu zásadní podíl. Nedělní výhra 2:0 nad Brentfordem pak byla jeho jubilejním 100. vystoupením na Anfieldu, během nichž musel zkousnout pouze dvě porážky.

"Jsem velmi klidný," řekl Van Dijk pro Sky Sports. "Chci být důležitý a zůstat důležitý pro klub. Co se stane potom? Uvidíme, ale já jsem ohledně své situace velmi klidný. Nemám důvod přemýšlet o něčem jiném, protože mám před sebou ještě celou sezonu," dodal zkušený obránce.

Van Dijk během svého působení v Liverpoolu vyhrál Ligu mistrů, Premier League, mistrovství světa klubů, Superpohár UEFA, FA Cup a dva Ligové poháry. Očekává se, že bude mít zásadní význam pro to, aby svému krajanovi Slotovi pomohl s přerodem týmu, protože před ním stojí nelehký úkol nahradit Jürgena Kloppa.

"Ať se teď stane cokoli, Anfield má v mém srdci zvláštní místo. Uvidíme, co se stane," prohlásil Van Dijk. "Je skvělý pocit hrát za Liverpool, jeden z nejúspěšnějších, ne-li nejúspěšnější klub na světě. Ale je toho tolik, co může klub, já i tým, zlepšit. Uvidíme, co (sezona) přinese," zakončil.