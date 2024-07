Mudryk mu otevřel cestu do Arsenalu. Jsem rád, že to tak dopadlo, prozradil Trossard

Byla to v lednu 2023 velká přestupová sága. Téměř celý měsíc vše směřovalo k tomu, že ukrajinský křídelník Mychajlo Mudryk (23) zamíří do Arsenalu, v poslední chvíli ale přišla s nabídkou Chelsea a mladý Ukrajinec zakotvil v jiné části Londýna. Arsenal si proto vyhlédl náhradu v Brightonu odkud přivedl Leandra Trossarda (29).

"Vedení Arsenalu chtělo Mudryka, ale poté, co ten přestup nevyšel, mi v Londýně dali jednoznačně najevo, že by mě rádi získali," prozradil Trossard. "Až do tohoto okamžiku jsem ale o přestupu vůbec nepřemýšlel," dodal.

"Jednání probíhalo velmi rychle. S trenérem Mikelem Artetou jsme si dobře popovídali. Představil mi plán, jak bude moje adaptace probíhat a myslím si, že to hned začalo klapat," řekl belgický křídelník.

V severolondýnském klubu působí Trossard už přes rok a půl, jako doma se v něm ale podle svých slov cítil hned od svého příchodu. "V Arsenalu od začátku mého působení panuje výborná atmosféra. Všichni hráči jsou úžasní i mimo hřiště, proto moje aklimatizace proběhla opravdu rychle. Myslím si, že mi mohly pomoci i mé výkony na hřišti," uvedl.

Ani ty ale nestačily Arsenalu k ukončení dvacetiletého čekání na ligový titul. "Myslím si, že sezona se lámala v prosinci, kdy se nám několikrát nepodařilo vyhrát a poztráceli jsme spoustu bodů. V téhle fázi sezony nám chyběla konzistentnost, která je k zisku titulu potřeba."

Statistiky Leandra Trossarda Livesport

Právě vyrovnanost výkonů je v konkurenci Manchesteru City nebo Liverpoolu klíčem k úspěchu. Vždyť Kanonýři v uplynulé sezoně získali 89 bodů, což by na titul stačilo ve 20 z předchozích 31 sezon. Citizens však byli ještě o dva body lepší.

"Naším cílem je vyhrávat trofeje, ale je to stále těžší a těžší. Premier League je soutěž, která je náročná každý zápas. Musíme si s tím ale poradit a stále se zlepšovat. Jen tak dosáhneme našeho snu. Každé mužstvo v lize se vyvíjí, takže ani my nemůžeme zůstat na místě," řekl před sezonou rychlonohý Belgičan.

