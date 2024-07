Arsenal má první letní posilu. Gunners aktivovali opci a natrvalo získali brankáře Rayu

David Raya (28) bude i nadále chytat za Arsenal, kam před rokem zamířil na hostování s opcí z Brentfordu. Gunners za trvalý přestup zaplatí necelých 32 milionů eur, čímž ze španělského reprezentanta udělali jednoho z deseti nejdražších brankářů historie.

Barcelonský rodák krátce po začátku minulé sezony nahradil v brance Aarona Ramsdalea, celkově vzato nastoupil do 41 soutěžních zápasů, v nichž 20krát udržel čisté konto. Gunners se do samého konce drželi ve hře o titul, nakonec však zaostali o dva body za Manchesterem City.

"Po ročním hostování mohu konečně říct, že jsem hráčem Arsenalu na několik dalších let. Těším se, co přinese budoucnost, ale stále žiji přítomností a užívám si ji. Být tady je splněný sen a chci poděkovat za veškerou podporu, které se mi za poslední rok dostalo," řekl Raya po podpisu dlouhodobé smlouvy.

"David nám v minulé sezoně ukázal, jak důležitým hráčem pro nás je, a jsme rádi, že je nyní oficiálně náš. Je důležitou součástí kabiny a jsme nadšeni, že s ním můžeme i nadále spolupracovat. Víme, že bude i nadále stavět na pevných základech, které položil v loňském ročníku, a v příštích letech s námi dosáhne dalších úspěchů," prohlásil manažer Mikel Arteta.

Raya se do Anglie vydal ještě v dorosteneckém věku, postupně se dostal do prvního týmu Blackburnu, odkud před pěti lety přestoupil do Brentfordu. Šestinásobný španělský reprezentant měl nemalý podíl na postupu The Bees do Premier League v sezoně 2020/21 a následně na jejich zabydlení mezi anglickou elitou. Brentford i s hostováním obdrží celkem 35,4 milionu eur.