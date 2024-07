Manchester City zbrojí na obhajobu titulu, první letní posilou je žádaný křídelník Sávio

Sávio (20) se po vydařeném hostování v Gironě vrátil do Troyes, následuje však další přesun ve skupině City Football Group. Brazilský křídelník přestoupil do Manchesteru City, který zaplatí 21 milionů liber bez bonusů, které mohou částku zvýšit na 33,6 milionu liber (asi miliarda korun).

Při aktivování všech bonusů by se Sávio stal třetí nejdražší posilou Citizens do 20 let za Raheemem Sterlingem a Leroyem Saném. Odchovanec Atlética Mineiro, jenž vyjma Girony hostoval také v PSV Eindhoven, se úřadujícímu anglickému šampionovi upsal do roku 2029.

"Jsem rád, že mám možnost pracovat pod Pepem Guardiolou, jedním z nejlepších trenérů všech dob, o kterém vím, že mi pomůže se nadále zlepšovat. Nemohu se dočkat, až se setkám s fanoušky a novými spoluhráči. Snad pomůžu City k ještě větším úspěchům," řekl Sávio po podpisu smlouvy.

Sávio v minulé sezoně za Gironu nastoupil do 37 soutěžních zápasů s bilancí devíti gólů a deseti asistencí, čímž se výrazně podílel na postupu katalánského mužstva do Ligy mistrů.

Sedminásobný brazilský reprezentant byl spojován s německými a dalšími anglickými kluby, nakonec se však stěhuje do Manchesteru City, který byl pro něho prioritou. "Vždycky bylo mým cílem hrát za City," dodal rodák ze São Mateus, jenž za Troyes neodehrál jediný soutěžní zápas.