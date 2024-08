Zbláznila se Chelsea definitivně? V kádru má 45 hráčů, jde však spíš o zveličování

Enzo Fernández a za ním nekonečný zástup dalších hráčů? Chelsea není tak rozbujelá, jak to vypadá.

Že je Chelsea v posledních letech během každého přestupového období ve středu pozornosti, z toho už se stala tradice. Poté, co vedení londýnského fotbalového klubu pořídilo za 60 milionů eur portugalského útočníka Pedra Neta (24), mu kádr nabobtnal na 45 hráčů. A to je voda na mlýn kritikům, kteří se utvrdili v názoru, že noví majitelé šestinásobného mistra Anglie jednají bezmyšlenkovitě.

První tým se obvykle skládá z 25 hráčů. Dává to smysl obzvlášť v dnešní době, kdy stále nabývá porce zápasů za sezonu a velkokluby potřebují být schopny složit dvě konkurenceschopné základní jedenáctky. S novým formátem mistrovství klubů mohou týmy odehrát za sezonu kolem 72 utkání, další nálož přidají fotbalistům reprezentační duely včetně Ligy národů. Chelsea navíc pouť pohárovou Evropou začíná už v předkole Konferenční ligy.

Co se týče 45 hráčů na soupisce Chelsea, se všemi se samozřejmě nepočítá. Ačkoliv se nedá popřít neortodoxnost přestupové politiky Blues, tohoto čísla média dosáhla zveličováním. Seznamy kolující na internetu totiž zahrnují i mladíky z akademie, fotbalisty určené na hostování a ty, kteří jsou jednou nohou v jiném klubu.

Ne každý hráč přestoupivší k Londýňanům je určen pro A-tým, alespoň ne ze začátku. Skupování talentů probíhá s vidinou následného prodeje za profit. V případě, že vývoj fotbalisty předčí očekávání, zařadí se do hlavního kádru. Například Omari Hutchinson byl loni pořízen zadarmo, odešel hned na hostování do Ipswiche a následně tam byl prodán za 24 milionů eur.

Sám kouč Enzo Maresca prohlásil, že momentálně pracuje s 28 hráči, s nimiž počítá do sezony. Zbytek trénuje odděleně a hledají se pro ně řešení. K proslulé "loan army" se už připojil do Southamptonu zapůjčený Lesley Ugochukwu, za Štrasburk hrající Caleb Wiley a v Barnsley hostující Gabriel Slonina z řad pořízených talentů. Ty doplnil produkt akademie Alfie Gilchrist, jenž šel do Sheffieldu, další hostování budou následovat.

Co se týče trvalých odchodů, i přestupová listina Chelsea je tradičně nabitá. Na spadnutí je přestup Romela Lukaka do Neapole, stejně jako začátek nové kapitoly Conora Gallaghera v Atlétiku. Mladík z Cobhamu Bashir Humphreys co nevidět natrvalo posílí Burnley.

Mezi další hráče, kteří jsou na prodej, se řadí například Raheem Sterling, jenž nebyl zařazen do soupisky na utkání s Manchesterem City. To samé platí pro Bena Chilwella, kterého trápí pokles formy v důsledku vleklých zranění a navíc disponuje jinými vlastnostmi, než jaké trenér Maresca od beka požaduje. Trevoh Chalobah pak je spíš obětí nového modelu, v očích majitelů je totiž jako produkt akademie zdrojem potřebného čistého zisku.

Po odečtení těchto 10 hráčů ze seznamu lze pokračovat dál, stručně řečeno ale Blues skutečně budou mít v průběhu sezony přibližně 25členný kádr plus výpomoc od mladíků z akademie. Soupisku by mohl navíc posílit Joao Félix. Chelsea plánuje získat Portugalce za třetinu toho, kolik stál Atlético při jeho akvizici z Benfiky, tedy 40 milionů eur. Nadále se řeší i příchod Victora Osimhena, nad ním ale visí velký otazník.

Pravdou je, že grafiky o absurdní hloubce kádru lze vytvářet u více velkoklubů, které mají hráče určené na hostování a kvalitní mládežnické kategorie. Majitelé Chelsea jsou však přeci jen strůjci nejextravagantnějšího modelu v tomto ohledu, zvlášť v kombinaci s neuspokojivými výsledky, kolosálním investicím navzdory...