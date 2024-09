Kdo se do vaší sestavy dostane tentokrát?

Fantasy Premier League o víkendu jede dál, tudíž je nejvyšší čas podívat se na nejlepší hráče pro pátý hrací týden. A to pomocí bodů předpovídaných umělou inteligencí Fantasy Football Hub.

Každý týden vybereme pro jednotlivé pozice v poli nejlepšího hráče pro nadcházející herní kolo a zároveň ukážeme na top skrytý klenot. Pokud se nemůžete rozhodnout, jaký přestup ve FPL udělat, získejte AI doporučené přestupy přímo zde!

Obránce: Andrew Robertson vs Bournemouth (D) – 5,4 bodu

Navzdory šokujícímu výsledku ve čtvrtém hracím týdnu zůstává Liverpool týmem, na který se dá z pohledu defenzivy zaměřit. V posledním zápase proti Nottinghamu Forest sice Reds inkasovali gól z protiútoku, nicméně v rámci celé sezony pustili své soupeře jen do sedmi velkých šancí.

Levý obránce Robertson má podle předpovědi bodů umělou inteligencí před Trentem Alexanderem-Arnoldem navrch. Zaznamenal dvě střely na branku, včetně jedné velké šance, což mu dává o 0,1 vyšší metriku, pokud jde o jeho potenciální výkon.

Srovnání Robertsona a Alexandera-Arnolda. Fantasy Football Hub

Alexander-Arnold zůstává kreativnějším hráčem, neboť vyprodukoval 11 klíčových přihrávek a vytvořil tři velké šance. Oba však stále čekají na svůj první kanadský bod v aktuálním ročníku, ale vzhledem k jejich velkému zapojení do ofenzivy by období sucha mohlo brzy skončit.

Oba hráči jsou schopni dosáhnout na dvouciferný počet kanadských bodů, přičemž Robertson se podle AI zdá výhodnější volbou především kvůli tomu, že na něm ušetříte 1,0 milionu. Bournemouth navíc na Anfieldu často neskóruje. V posledních pěti zápasech vstřelil jen dva góly.

Záložník: Mohamed Salah vs Bournemouth (D) – 8,3 bodu.

Zůstaneme-li u Liverpoolu, Salah se pro tento týden vyšvihne do čela žebříčku a sesadí Haalanda z jeho pozice. Mezi záložníky má v této sezoně nejlepší bilanci bodů na zápas, když ve čtyřech zápasech třikrát dosáhl dvouciferného počtu bodů.

Salah se za tu dobu zapojil do šesti gólových akcí a bral tři góly a tři asistence. Předpokládá se také, že i v éře Arneho Slota zůstane exekutorem pokutových kopů, a zatímco ostatní útočníci v liverpoolské přední trojici se o minuty dělí, Salah je stabilním hráčem základní sestavy.

Salahovy statistiky v sezoně. Fantasy Football Hub

Ve třech z posledních čtyř zápasů navíc absolvoval 90 minut. Je ale pravda, že to se může změnit s návratem Ligy mistrů. Pokud jde o kapitánskou pásku, měl by Salah tentokrát dostat přednost před Haalandem. Egyptský reprezentant už stihl osmkrát vystřelit na bránu soupeře a vytvořit čtyři velké šance.

Salah má proti Bournemouthu skvělou bilanci, v devíti zápasech v Premier League proti němu vstřelil devět gólů a přidal jednu asistenci. Může ale samozřejmě nastat i situace jako ve čtvrtém hracím týdnu v sezoně 2022/23, kdy Liverpool sice Bournemouth porazil 9:0, nicméně Salah se na žádné brance nepodílel.

Útočník: Erling Haaland vs Arsenal (D) – 7,3 bodu

Návštěva Arsenalu na Etihad Stadium trochu tlumí přitažlivost Erlinga Haalanda, a to i přes fantastický start do sezony. V tomto utkání by měl podle prognóz získat 7,3 bodu, ačkoliv Arsenal v tomto ročníku inkasoval pouze jeden gól, když hrál v deseti proti Brightonu. Za tu dobu na svou branku pustil jen šest velkých šancí.

Přesto je Haaland v této sezoně nezastavitelnou silou, když vstřelil devět z 11 gólů Manchesteru City. Ve své snaze získat potřetí za sebou Zlatou kopačku Premier League skóroval ve všech zápasech.

Haaland má v této sezóně nejvíce střel na branku Fantasy Football Hub

Stejně působivá jsou i jeho základní čísla, když těchto devět gólů vstřelil z osmi velkých šancí. Vede také v počtu střel (20), střel na branku (14), střel ve vápně (18) a očekávaných gólech (4,83). Je znát, že letos norský kanonýr kvůli absenci na Euru absolvoval celou předsezonní přípravu.

Vzhledem k Haalandově formě si lze jen těžko představit, že by v tomto utkání vyšel naprázdno, a stále by se s ním mělo počítat jako s potenciálním kapitánem. Zatímco v sezoně 2022/23 proti Arsenalu skóroval doma i venku, v ročníku 2023/24 vyšel naprázdno.

Skrytý klenot: Morgan Rogers vs Wolves (D) - 5,1 bodu.

Aston Villa má za sebou solidní start, když vyhrála tři ze čtyř zápasů a vstřelila v nich sedm branek. Ve čtvrtém hracím týdnu se dvakrát prosadil Ollie Watkins, jenž byl ústřední postavou při výhře 3:2 nad Evertonem.

Jeho spoluhráč Rogers si v silném útoku Aston Villy vydobyl pevné místo a ve všech čtyřech zápasech odehrál 90 minut. Proti Evertonu se blýskl čtyřmi střelami a dvěma velkými gólovými šancemi, ale na svůj první zásah si ještě musí počkat.

Nadcházející zápasy Rogerse. Fantasy Football Hub

Existuje poměrně velká šance, že první gól by mohl přijít o nadcházejícím víkendu, kdy se Aston Villa doma střetne s Wolves. Jejich místní rival v úvodních čtyřech zápasech inkasoval už 11 gólů a v tabulce Premier League se nacházejí na sestupových místech s pouhým jedním bodem.

Tipy Livesportu na GW5

Dwight McNeil – U svých hráčů chcete mít v první řadě jistotu, že odehrají co nejvíc minut. S McNeilem ji máte, navíc v něm získáváte exekutora standardních situací. Nikdo v celé lize nemá vyšší statistiku očekávaných asistencí, McNeil je navíc doposud sedmým nejlépe bodujícím záložníkem Premier League. A o víkendu se potká s Leicesterem, který ve čtyřech zápasech dostal už sedm branek.

Jamie Vardy – Už to samozřejmě není stejný Jamie Vardy jako před pár lety, ale už v této sezoně prokázal, že se stále umí svým důrazem a chytrostí prosadit. Stojí jenom 5,7 milionů, vlastní ho poměrně málo lidí (necelý 9 procent) a v příštím kole ho čeká zoufalá obrana Evertonu. Tady budou pršet body!

Ola Aina – Z mého pohledu jeden z nejpodceňovanějších hráčů v Premier League. Hrát může na obou stranách obrany a umí být nebezpečný dopředu. Ale co je u obránce pořád hlavní - Nottingham ve čtyřech zápasech zatím dostal jen dvě branky a v minulém kole zvládl vymazat ofenzivu Liverpoolu.