Nejistá budoucnost Salaha. Mohl to být můj poslední zápas za Liverpool na Old Traford, hlásí

Třetí kolo anglické Premier League zakončil ostře sledovaný zápas mezi Manchesterem United a Liverpoolem a jak během něho, tak i po něm byl hodně vidět Mohamed Salah (32). Egyptský útočník výraznou měrou přispěl k výhře Reds 3:0 a po utkání nevyloučil, že na Old Trafford nastoupil v dresu odvěkého rivala naposledy.

Salah přišel do Liverpoolu v červenci 2017 a smlouva mu vyprší na konci aktuální sezony. O jeho odchodu se spekulovalo už v uplynulých měsících a mluvit se o něm bude i nadále, klubové vedení totiž zatím nezahájilo jednání a nevydalo žádné stanovisko.

"Nastupoval jsem a říkal si, že by to také mohl být můj poslední zápas tady na Old Trafford v dresu Liverpoolu," přiznal po závěrečném hvizdu. "O smlouvě se mnou nikdo z klubu ještě nemluvil. Beru to tak, že tohle je moje poslední sezona a uvidíme, co se stane po ní," pokračoval na téma další budoucnosti.

Salahovy statistiky proti United. Opta by Stats Perform

"Zatím nevíme, za koho budu hrát v příští sezoně, pro tento moment to byl můj poslední zápas za Liverpool na tomto stadionu. Nezávisí to na mně, o kontraktu se mnou každopádně nikdo nejednal. Uvidíme," dodal.

Salah má na Old Trafford skvělou bilanci a v neděli se na něm do listiny střelců zapsal posedmé v řadě. Během oněch sedmi duelů nastřílel 10 branek a v neděli nezůstal jen u toho. Ve 35. minutě skóre otevřel a ve 42. náskok hostí pojistil Luis Díaz, Salah mu v obou případech asistoval.

"Překvapilo mě, že se hrálo tak otevřeně. Mohli jsme dát pět nebo šest gólů," hodnotil Egypťan samotné utkání.