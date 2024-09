Bylo to trochu bláznivé, popsal Sancho poslední hodiny. Na misi v Chelsea je připraven

Bláznivě si na letošním trhu počínala Chelsea. Londýnský klub nakupoval, prodával, angažoval několik brankářů, podepisoval dlouhodobé kontrakty a možná nejkontroverznější tah si schoval na samý závěr přestupního termínu – posledním přírůstkem do kabiny se stal Jadon Sancho (24).

Anglický křídelník dorazil na hostování z Manchesteru United a součástí dohody je opce na přestup v hodnotě 23 milionů liber (asi 684 milionů korun). Vše bylo domluveno na poslední chvíli, oficiálně potvrzeno pak během sobotního večera.

"Jsem skutečně nadšen, že jsem tady. V Londýně jsem vyrostl a z návratu mám velkou radost," řekl rodák z hlavního města v rozhovoru pro klubový web.

"Bylo to trochu bláznivé. Samozřejmě byl poslední den letních přestupů a šílené věci očekáváte, ale je dobře, že se vše povedlo dojednat. Chelsea je ikonickým klubem. Vyrostli zde moji oblíbení hráči Didier Drogba a Frank Lampard a já mám podobně jako oni šanci hrát za tento klub. Je to skvělý pocit," pokračoval.

Sancho s velkým fotbalem začínal v Manchesteru City a zazářil během německého angažmá v Dortmundu, kam se následně vracel v zimě formou hostování už jako kmenový hráč Manchesteru United. Red Devils za něho před třemi roky do Vestfálska poslali 85 milionů eur a investice se jim nevyplatila, Sancho zklamal a navíc měl neshody s manažerem Erikem ten Hagem.

Na Stamford Bridge se Sancho opět sejde s Enzem Marescou. Cesty obou se protkaly už během angažmá u Citizens, italský kouč se pak před letošní sezonou stal novým manažerem Chelsea, kam dorazil z Leicesteru. Vše přitom mohlo dopadnout jinak, Sancha totiž lákaly i další velké značky PSG a Juventus.

"Byl to manažer, kdo mě přesvědčil o tomto projektu. Znám ho z Manchesteru City, kde pracoval s Pepem Guardiolou. Volal mi, bavili jsme se o Chelsea a o tom, co se zde snaží vybudovat. Pro mladého hráče jako já je to velká šance, už se nemohu dočkat, až začnu," prohlásil dále Sancho.

"Už teď vidím náznaky toho, jak bych mohl týmu přispět, rozhodně jsem připraven. Bude mi sedět manažerův styl hry, má rád, když se křídelníci s míčem snaží hrát jeden na jednoho a hrají přímočaře," dodal Angličan, jenž v neděli při remíze Chelsea s Crystal Palace (1:1) v sestavě chyběl.