Newcastle hlásí velký přestup, z Tonaliho udělal nejdražího Itala v historii

Newcastle United dotáhl do úspěšného konce příchod Sandra Tonaliho (23) z AC Milán. Italský záložník na severu Anglie podepsal smlouvu do roku 2028. Tonali přestupuje za 70 milionů eur (cca 1,65 miliardy korun) včetně bonusů, čímž se stává nejdražším Italem v historii, překonal tím Jorginha, jenž v roce 2018 odešel z Neapole do Chelsea za 57 milionů eur.

Italský reprezentant se na pozici nejdražší posily Newcastlu vyrovnal Alexanderu Isakovi, který před rokem dorazil z Realu Sociedad. Tonali si má ročně vydělat 8 milionů eur a další dva miliony eur může přidat na bonusech. Rossoneri by měli mít 10 % z případného dalšího transferu.

"Především chci poděkovat Newcastlu United, protože mi dává obrovskou příležitost pro mou kariéru," řekl po přestupu Tonali. "Chci důvěru splatit na hřišti a dát do toho všechno, jako vždycky. Jsem opravdu nadšený, že budu hrát v St James' Parku, nemůžu se dočkat, až nastoupím před fanoušky," uvedl při oficiálním představení rodák z Lodi.

Bývalý hráč Brescie Calcio mění působiště po třech letech, během tohoto období si za AC Milán připsal 130 startů ve všech soutěžích s bilancí sedmi gólů a 13 asistencí.