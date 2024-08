Vysoce očekávaný start nové sezony anglické nejvyšší soutěže s sebou nese i čerstvý ročník Fantasy Premier League. Znovu tak nastalo jediné období v roce, kdy miliony lidí z celého světa řeší stejné dilema – vyplatí se utratit 15 % svého rozpočtu za Erlinga Haalanda? Odpověď nejen na tuto otázku nabízí AI model od Fantasy Football Hub.

Je to tak – FPL je zpět a je čas podívat se na nejlepší fotbalisty pro první hrací týden. K tomu nám poslouží umělou inteligencí poháněný model od Fantasy Football Hub, jenž předpovídá zisk bodů jednotlivých hráčů. Každý týden vybereme toho nejlepšího na každou pozici a také skrytý klenot.

Obránce: Gabriel vs Wolves (H) – 5,5 bodu

Největší šanci na čisté konto má Arsenal, který v sobotu odpoledne hostí na Emirates Stadium Wolves. Defenzivní hráči Gunners vévodí hodnocení modelu AI pro předpokládaný zisk bodů obránců v prvním hracím týdnu, přičemž stoper Gabriel s 5,5 body nepatrně vede před spoluhráčem Benem Whitem.

Předpokládané body obránců pro GW1. Fantasy Football Hub

Arsenal se v posledním předsezonním zápase ukázal ve skvělé formě, když v rámci Emirates Cupu porazil Lyon 2:0. Gabriel se zapsal na střeleckou listinu, když zužitkoval rohový kop Declana Rice a předvedl, jak mimořádnou hrozbou ve vzduchu dovede být. Branku si připsal i jeho partner ze stoperské dvojice William Saliba, AI nicméně dává přednost Gabrielově čuchu na góly.

Brazilcova útočná čísla patří mezi nejlepší v lize mezi obránci. Loni se umístil na druhém místě v počtu velkých gólových šancí (7) a na druhém místě v počtu střel na branku (28). V uplynulém ročníku Premier League vstřelil tři góly. Arsenal měl navíc ze všech týmů nejlepší defenzivu s 18 čistými konty.

Záložník: Mohamed Salah vs Ipswich (A) – 7,5 bodu

Zdá se, že hvězdného muže Liverpoolu si hned ze začátku vybere přibližně třetina manažerů FPL, v úvodním zápase totiž Reds pojedou na hřiště čerstvě postupivšího Ipswiche. Předpověď 7,5 bodů staví Salaha do pozice favorita na kapitána pro úvodní víkend. Má za sebou kompletní předsezonní přípravu, takže by měl být v dobrém rozpoložení.

V FPL má navíc vynikající bilanci výkonů v prvním hracím týdnu, včetně pěti dvouciferných bodových zisků v pěti vystoupeních proti čerstvě postupujícím týmům. V minulé sezoně vedl mezi záložníky s 56 střelami na branku, což mu pomůže v aktualizovaném systému bonusových bodů.

Nejvíce střel na bránu v uplynulé sezoně. Fantasy Football Hub

V přátelských zápasech Liverpoolu se těšil slušné produktivitě, ve všech vystoupeních zaznamenal jeden gól a dvě asistence. Egypťana i jeho spoluhráče čeká v nadcházející sezoně nová výzva, protože manažerské povinnosti po Jürgenu Kloppovi přebírá Arne Slot. Během svého působení u Reds byl Salah konzistentně výkonným hráčem. Pokud jej vložíte do sestavy, měli byste mu podle modelu AI automaticky přidělit kapitánskou pásku.

Útočník: Erling Haaland vs Chelsea (A) a Alexander Isak vs Southampton (H) - 7,2 bodu

O nejlepšího útočníka pro první hrací týden se přetahují nejdražší hráč Haaland a hvězda Newcastlu Isak. Nor má papírově těžší zápas na hřišti Chelsea, zatímco Švéd se v St James' Parku utká se Southamptonem, jenž postoupil z Championshipu skrze play-off.

Haaland se v přípravě nacházel ve skvělé střelecké formě, když vsítil hned pět branek, včetně hattricku v přátelském utkání proti nadcházejícímu soupeři. Je to již třetí sezona v řadě, kdy Manchester City zahajuje své tažení venkovním zápasem, v předchozích dvou případech Haaland vždy skóroval.

Opakovaně se stal nejlepším střelcem Premier League a je pravděpodobně nejkvalitnějším gólostrojem, jakého kdy liga viděla. Loni byl se sedmi body na zápas druhý za Colem Palmerem. Útočník Citizens se umístil na vrcholu v počtu střel na branku, velkých šancí a očekávaných gólů. Je vhodným kapitánem pro ty manažery, kteří se rozhodnou jej upřednostit před Salahem.

Porovnání Haalanda s Isakem. Fantasy Football Hub

V konverzaci o kapitánské pásce nepřehlédněte ani Isaka, vzhledem k jeho příznivému rozpoložení. Během předsezonní přípravy vyprodukoval tři góly a jednu asistenci a je dalším klíčovým hráčem FPL, kterému prospěla letní přestávka bez účasti na mezinárodních turnajích.

Loňský ročník zakončil 24letý forvard velmi silně, když v posledních 10 zápasech vstřelil devět branek a připsal si také čtyři gólové přihrávky. Při zranění Calluma Wilsona by měl do soutěže vstupovat jako nezpochybnitelný vůdce útoku Strak.

Skrytý klenot: Chris Wood vs Bournemouth (H) - 5,7 bodů

Skrytým klenotem umělé inteligence pro úvodní víkend je Wood z Nottinghamu, jenž v sobotu hostí Bournemouth na City Ground. Útočník není u manažerů častou volbou, ale podle předpovědi by měl v tomto utkání získat 5,7 bodů.

Ve výhledu do budoucna mu však nehraje do karet, že by ho mohl v útoku nahradit Taiwo Awoniyi, jakmile se dá po delší pauze zaviněné zraněním dohromady. Také se proslýchá, že Nottingham chce v tomto okně podepsat mladší alternativu vedle 32letého Wooda.

Kouč Nuno Espírito Santo však Novozélanďanovi v boji o udržení na konci minulé sezony věřil, forvard důvěru také náležitě splatil. V posledních deseti zápasech vstřelil šest gólů. Za pouhých 6 milionů liber by mohl stát za to i z hlediska úlevy pro rozpočet.