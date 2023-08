Prvoligové střetnutí po 30 letech ovládl Nottingham. Výhru trefil v úplném závěru Wood

Nottingham v páteční předehrávce druhého kola Premier League porazil Sheffield United 2:1. Gólový účet prvního střetnutí těchto dvou týmů v rámci nejvyšší anglické soutěže od roku 1993 otevřel domácí útočník Taiwo Awoniyi (26), jenž se prosadil už ve třetí minutě. Hosté pak po změně stran povedeným způsobem vyrovnali, jejich naděje na první bodový zisk od návratu mezi anglickou elitu však v závěru rozehnal Chris Wood (31).

Raketový nástup domácích do zápasu nováček soutěže nezachytil a Wes Foderingham musel lovit míč ze své sítě už po třech minutách. Serge Aurier poslal nadýchaný centr z pravé strany do pokutového území, kde si ho mezi stopery našel Awoniyi a hlavou poslal Forest do brzkého vedení.

Sheffield se do zakončení dostal až po půlhodině hry, kdy zpoza vápna napřáhla letní posila z Espaňolu Vini Souza. Technickým pokusem ale brazilský středopolař pouze protáhl Matta Turnera.

Statistiky utkání. Livesport

Druhá půle začala úplně opačně než ta první. Pouhé tři minuty po pauze se k odraženému míči na hranici pokutového území dostal v Premier League debutující Gustavo Hamer a famózně zakroutil míč do pravé šibenice Turnerovy branky. Na druhé straně mohl misky vah na stranu domácích v 65. minutě převážit Willy Boly po zmatku ve vápně The Blades, jenže Foderingham zareagoval včas a nepřipustil změnu skóre.

V 79. minutě se naopak sám na Turnera řítil Bénie Traoré, ale americký brankář šanci 20letého útočníka z Pobřeží slonoviny zlikvidoval. Rozhodující moment duelu nakonec přišel v 90. minutě. Aurier poslal další vytříbený centr na hlavu střídajícího Wooda a urostlý hrotový útočník vystřelil domácím veledůležité tři body.

Hodnocení hráčů. Livesport

Tabulka Premier League