Fantasy Premier League před 2. kolem: Koho prodat, koho koupit? Doporučujeme hráče Chelsea

První kolo sezony Premier League je za námi, a tak je čas i na první závěry Fantasy Premier League. Již víme, jak si dotyčné týmy vedly a kdo se objevil v první sestavě svého týmu. Testovací vzorek je sice velmi malý, ale přesto je třeba z něj vycházet. Nezapomeňte, že změny můžete provádět až do dnešních 19:15.

Kapitán Haaland

Stejně jako před týdnem, ani nyní nejsou žádné problémy v souvislosti s výběrem kapitána. Pokud si někdo nevybral Erlinga Haalanda do této role v prvním kole, litoval toho už po třech minutách, protože právě tolik času mu stačilo k otevření střeleckého účtu.

Později přidal další gól a celkem si připsal 13 bodů s bonusy. Nyní ho čeká soupeř vyššího kalibru – protože se nejedná o Burnley, ale o Newcastle, a navíc bude po odehrání celého zápasu uprostřed týdne – Manchester City hrál v evropském Superpoháru proti Seville. To nás však neodrazuje – Erling Haaland (14,0) je jedinou legitimní možností na post kapitána druhého kola.

Koho bychom se měli co nejdříve zbavit?

Několik fotbalistů již změnilo svou cenu ve hře, protože mnoho hráčů se rozhodlo pro rychlé přestupy. Trpělivost je však pro hráče FPL dobrá vlastnost a někdy se při rošádě v týmu vyplatí počkat až do úplného konce. Kdo by tedy měl být prodán před druhým kolem? Existuje několik kandidátů.

Kevin de Bruyne (10,4 milionu) – Belgičan opustil hřiště v prvním zápase sezony už ve 22. minutě a Pep Guardiola v týdnu přiznal, že nešlo o lehké zranění, ale o problém, který ho vyřadí na několik měsíců. Počet hráčů FPL, kteří ho prodali, se již blíží milionu. Kdo ho nahradí? Pravděpodobně někdo výrazně levnější, protože záložníků za jeho cenu je na trhu nedostatek. Později však budete moci za ušetřené peníze posílit jinou pozici.

Tyrone Mings (4,5) – Obránce Aston Villy byl docela dobrou volbou, ale v této sezoně také rychle skončil. Ze zranění, které utrpěl v zápase s Newcastlem, se vyklubalo přetržení zkříženého vazu. Čeká ho tedy velmi dlouhá pauza a držet ho v týmu jednoduše nemá smysl.

Reece James (5,5) – Nový kapitán Chelsea rozhodně není natolik zdravý, aby mohl naskočit. Když opouštěl trávník v zápase s Liverpoolem, hovořil Mauricio Pochettino pouze o hráčově únavě. Poslední zprávy anglických novinářů však hovoří o dalším zranění anglického reprezentanta a delší pauze. Pokud tyto informace potvrdí, bude muset být prodán.

Podobné zranění jako Mings utrpěl i Jurrien Timber (4,9), ale ten není tak oblíbený a problém s jeho prodejem se týká menšího počtu hráčů. Hodně starostí způsobili také John Stones (4,9) a Gabriel (5,0). Jsou masově prodáváni, protože v prvním kole odehráli málo času, nebo dokonce nenaskočili vůbec. Vůči těmto dvěma bych však ještě vyčkával, protože mohou v klidu získat zpět své místo v sestavě. Angličan už byl v zápase se Sevillou na lavičce poté, co se zotavil ze zranění, zatímco Gabriel se může vrátit do základní jedenáctky Arsenalu poté, co se experimentovalo s jeho ponecháním na lavičce.

Týmová překvapení

Často už po prvním kole víme, že se předsezonní prognózy proti určitému týmu v žádném případě nenaplnily. Kdo nás po prvním zápase sezony zklamal a kdo naopak zaujal?

Newcastle – Pro začátek je určitě třeba vzít pod drobnohled aktuální lídry Premier League. Straky nečekaně rozdrtily Aston Villu až 5:1. Nečekaně proto, že i když byly favority, málokdo čekal tak vysoké vítězství nad silným soupeřem.

Většina hráčů FPL se před sezonou rozhodla vybrat někoho z defenzivní sestavy Newcastlu, ale právě ofenziva byla nejpůsobivější. Podle mého názoru byl nejlepším hráčem první série zápasů Alexander Isak (7,6), který se předvedl dvěma góly, a o moc horší než on nebyli ani Sandro Tonali (5,5) nebo Harvey Barnes (6,5), který přišel na hřiště ve druhém poločase a připsal si na konto gól a asistenci.

V jejich případě bych však doporučoval více trpělivosti, od hráčů Eddieho Howea odrazuje program týmu. Už v sobotu hrají venkovní zápas proti Manchesteru City, takže na jejich nákupy asi není ten nejlepší čas. Přesto se vyplatí tento tým sledovat.

Manchester United – Za zklamání týdne v FPL lze směle označit Rudé ďábly. Střetli se s Wolves, kteří byli experty odsouzeni k boji o sestup, a přesto vyhráli pouze o jednu branku a ještě po obrovské kontroverzi rozhodčích. Wolves na Old Trafford vyslali 23 střel a v poslední minutě měli kopat penaltu, ale rozhodčí Simon Hooper a tým VAR jim ji upřeli.

Obrana Manchesteru United tedy body nesla, ale zklamali Marcus Rashford (9,0) a Bruno Fernandes (8,5), kteří patřili mezi oblíbence manažerů FPL v prvním kole. Já měl pouze prvního jmenovaného a doufám, že ve druhém kole odehraje lepší zápas, ale kdybych měl oba, vážně bych uvažoval o rošádě.

Tipy expertů

Na závěr vás zvu k přečtení několika neobvyklých výběrů od našeho panelu expertů. Jedná se o nepříliš populární hráče, jejichž nákup se může ukázat jako dobrá volba, protože se v prvním kole prezentovali velmi solidně.

Hubert Nowicki (redaktor polské redakce Livesportu):

Rico Henry (4,5)

Levý obránce Brentfordu, který stojí pouze 4,5 milionu a má ho v týmu jen 3,2 % hráčů. Proti Tottenhamu odehrál velmi dobrý zápas – připsal si asistenci a celkem si vytvořil dvě velké příležitosti. Navíc ho v příštích kolech čeká jen jeden těžký zápas. To vše se sčítá.

Moussa Diaby (6,5)

Jeho Aston Villa prohrála s Newcastlem 1:5, ale sám Diaby nepodal špatný výkon. Hrál v útočné trojici, vstřelil gól a jednu příležitost promarnil. Jako záložník za 6,5 milionu se jeví jako velmi dobrá volba a Aston Villa by měla v dalších kolech hrát mnohem lépe.

Enzo Fernández (5,0)

V nové Chelsea pod vedením Mauricia Pochettina hrál Argentinec výše a byl ústřední postavou týmu. V utkání s Liverpoolem měl dokonce dvě klíčové přihrávky. To je pravděpodobně více než váš záložník za 5 milionů, které Fernández stojí.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks):

Ben Chilwell (5,6) – pokud ho ještě nemáte v týmu, měl by být vaší přestupovou prioritou při pohledu na následující dvě kola. Pokud nemáte v týmu velké problémy a vašim hráčům se vyhýbají zranění, nemusíte s jeho nákupem spěchat hned tento týden, ale v takovém případě se snažte mít do třetího kola dva volné přestupy a pak ho do týmu přidejte. V prvním kole byl nejčastěji hrajícím obráncem a z nich byl druhým nejčastěji kontaktovaným s míčem v útočné třetině. Navíc si připsal asistenci a vstřelil gól, který byl později zrušen.

Nicolas Jackson (7,0) – ačkoli patřil mezi pět nejčastěji obsazovaných útočníků a nevstřelil gól ani nezaznamenal asistenci, v zápase proti Liverpoolu se ukázal z velmi dobré stránky. Měl vysoký počet kontaktů s míčem v pokutovém území soupeře a celkem čtyřikrát vystřelil na Alissonovu branku. Navíc má nyní Chelsea velmi pěkný program, do 8. kola ji čekají zápasy s Lutonem, Nottinghamem, Bournemouthem, Fulhamem a Burnley, takže by se Jackson měl začít trefovat.

Enzo Fernandez a Ben Chilwell odehráli proti Liverpoolu velmi dobrý zápas. Profimedia

Radim Horák (jeden z nejlepších hráčů FPL v České republice):

Malo Gusto (4,0)

Hlavním tipem pro GW2 je být trpělivý a ušetřit transfer. Pokud však řešíte v obraně problém se zraněným hráčem, nabízí se kromě zřejmého řešení (Ben Chilwell) jedno odvážné za 4 miliony liber. Stálice na pravém kraji obrany a kapitán Chelsea Reece James si opět přivodil zranění, doba absence v tuto chvíli není přesně známá, v přípravě však na této pozici nastupoval a předváděl slušné výkony Francouz Malo Gusto. Chelsea čeká ve 2. kole zápas na London Stadium. Pokud Gusto dostane důvěru trenéra Pochettina, Blues čeká v dalších kolech skvělý los – Luton doma, Nottingham doma a Bournemouth venku.

Moussa Diaby (6,5)

Mezi záložníky je v této cenové kategorii široký a zároveň složitý výběr. Z mého pohledu nejpříznivější los v tomto kole má další francouzský hráč v mém výběru – Moussa Diaby. Posila z Leverkusenu se v prvním kole uvedla gólem (2 střely na branku v zápase), zároveň s Ollie Watkinsem patřila k tomu pozitivnějšímu, co Villans při debaklu v Newcastlu předvedli. Kromě zápasu na Anfield Road je navíc i los Aston Villy v příštích čtyřech kolech příznivý – Everton doma, Burnley venku, Crystal Palace doma.

Morgan Gibbs-White (6,0)

Anglický mládežnický reprezentant patřil k hlavním stavebním kamenům Forest při honbě za záchranou v Premier League v loňské sezoně. Rekordní posila se postupně ustálila v základní sestavě, navíc je hlavním exekutorem penalt a standardních situací. Zápas proti Sheffieldu United je jeden z těch, které by měli domácí zvládat, chtějí-li pomýšlet na pozice v klidnějších vodách tabulky. Hosté jsou pro mě naopak největším aspirantem na návrat zpět do Championship. Nottingham čekají v dalších kolech venkovní zápasy na Old Trafford a Stamford Bridge, nákup je tak potřeba zvážit, jde spíše o sázku na rozdílového hráče pro jeden zápas.

Lukáš Pečeně (fotbalový expert Livesportu):

Matheus Cunha (5,5)

Útočník Wolves byl nejnebezpečnějším hráčem svého týmu v zápase na Old Trafford. Trefil břevno, vytvořil další velkou šanci a v dalších kolech by mohl být zajímavým rozdílovým hráčem, pokud chcete zaskočit své soupeře v mini lize.

Luis Díaz (7,6)

Nemůžete si dovolit Salaha? V tom případě může být právě Kolumbijec Díaz vaší ideální cestou do útoku Liverpoolu. The Reds doma hostí Bournemouth a dá se čekat, že pár gólů soupeři nasypou. Problém může být, že Díaze si pořizuje dost hráčů, a tak ho do uzávěrky sestav nejspíš čeká růst ceny…

Bruno Fernandes (8,5)

Pořídili jste si ho před sezonou a zklamalo vás, jak neviditelný byl proti Wolves? Chápu, mám to stejně, ale zatím ještě neprodávejte. Jeden zápas je malý vzorek a obrana Spurs nepůsobí nejpevněji. Osobně doufám, že bychom se mohli dočkat i penalty, a to by byla Brunova chvíle.