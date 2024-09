Remíza je dobrá, byla to tak trochu horská dráha, řekl Gündogan po bitvě s Arsenalem

Za horskou dráhu emocí označil záložník Manchesteru City Ilkay Gündogan (33) nedělní remízu 2:2 s Arsenalem ve šlágru 5. kola Premier League. Hosté na Etihad Stadium otočili v úvodním dějství skóre, celý druhý poločas se však v oslabení bránili drtivému tlaku domácích, kteří nakonec v osmé minutě nastavení vyrovnali. Trenér londýnského celku Mikel Arteta (42) považoval udržení vedení za "nesplnitelnou misi".

Úřadující angličtí mistři, kteří v říjnu v Lize mistrů přivítají pražskou Spartu, vyrovnali až z osmadvacáté střely ve druhém poločase. Postaral se o to stoper John Stones.

"Je to cenný bod, tím jsem si jistý. O to víc, když vezmete v úvahu ty emoce v průběhu celého zápasu. Byla to tak trochu horská dráha. Frustrace a vztek šly v ruku ruce s radostí z konce. Oba týmy musí bod brát vzhledem k tomu, jak se to nakonec vyvrbilo. Remíza je dobrá," citoval klubový web Gündogana.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Střelecký účet zápasu otevřel v deváté minutě Erling Haaland. Pro norského kanonýra šlo od příchodu na Etihad Stadium v létě 2022 o 100. soutěžní gól v dresu Manchesteru, na nějž mu stačilo jen 105 utkání.

Poté mohl zvýšit Gündogan, jenže z přímého kopu trefil tyč. Místo toho udeřili dvakrát "Kanonýři". Nejprve se prosadil Riccardo Calafiori a po něm Gabriel. V nastavení první půle uviděl druhou žlutou kartu Leandro Trossard a domácí si po změně stran vytvořili velký tlak.

"Pořád máme v sobě ten zápal bojovat se soupeřem, který nám chce vzít titul. Arsenalu patří uznání za jeho mentální sílu, že bránil tak dlouho. Nebylo to snadné, ale zůstali jsme trpěliví. Bod je pro nás dobrý," uvedl trenér City Pep Guardiola, jehož svěřenci ovládli Premier League čtyřikrát po sobě a v šesti z minulých sedmi sezon.

Manchester poprvé v ligové sezoně nevyhrál a zůstal v čele tabulky o bod před Liverpoolem a Aston Villou. Arsenal ztrácí na čelo tabulky dva body.

"Je neuvěřitelné, co hráči předvedli. I za normálních okolností je to tu mimořádně těžké, proto doma neprohráli přes 40 zápasů, natož když hrajete v deseti nějakých 55 minut. To vypovídá o charakteru hráčů. Jsem na ně mimořádně hrdý," prohlásil Arteta v rozhovoru pro Sky Sports.

Přesilovce domácích podle něj nešlo odolat. "Byla to nesplnitelná mise. Už tak je to těžké v jedenácti hráčích, v deseti je to pak nemožné," uvedl španělský kouč, jenž před současným angažmá dělal Guardiolovi v Manchesteru asistenta.

Tabulka Premier League