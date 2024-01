Salah po zahozené penaltě měnil kopačky. Klopp ho chválil a také hledal snubní prsten

Klopp ví, co může od Salaha očekávat .

Liverpool nabral na čele anglické Premier League díky vítězství 4:2 nad Newcastlem tříbodový náskok, hlavním hrdinou pondělního duelu byl Mohamed Salah (31), který sice v prvním poločase neproměnil penaltu, ale následně dvakrát skóroval.

Salah zápas s Newcastlem nezačal vůbec dobře. Ve 22. minutě neproměnil pokutový kop a po prvním poločase se šlo do kabin za stavu 0:0. Do druhé půle ale přišel jakoby jiný hráč. Hned ve 49. minutě otevřel skóre zápasu, o 30 minut později asistoval u gólu Gakpa na 3:1 a všechno završil v 86. minutě, kdy se opět sebevědomě postavil k penaltě, kterou tentokrát s přehledem proměnil.

"Neměli bychom být překvapeni tím, co Mo dokáže, zápasy změnil už třeba stokrát," vyprávěl Klopp po utkání novinářům.

Salah také naznačil, že mu o poločase pomohla výměna kopaček. "Není to nějaká pověra, protože mám spoustu kopaček. Když ale cítím, že to může něco udělat s mou hlavou, tak proč to nezkusit. Ano, vyměnil jsem si je," vyprávěl egyptský střelec, který se v průběhu ledna připojí k národnímu týmu, aby reprezentoval svou zemi na Africkém poháru národů. Možná tak přijde o možnost, poprat se o korunu krále střelců, aktuálně je společně s Erlingem Haalandem z Manchesteru City nejlepším střelcem ligy se 14 góly.

Liverpool v divokém a deštěm zmáčeném večeru na Anfieldu proti Newcastlu naprosto dominoval, na branku hostů vyslal 35 střel a hned 15 šlo na bránu. Naopak Newcastle se o střelu pokusil jen pětkrát. "Nemusím se dívat na statistiky, viděl jsem tu převahu. Bylo to opravdu zvláštní. Dlouho je držel brankář Dúbravka, ale nezastavili jsme se, to bylo nejdůležitější," chválil své svěřence Klopp.

Klopp chválil fanoušky

Před pár týdny německý trenér trochu pokáral publikum na Anfieldu za dva nezvykle tiché zápasy, tentokrát měl ale kouč Liverpoolu pro fanoušky jen slova chvály. Ti byli hodně slyšet i v sychravém počasí. "Tím jak všichni reagovali na tu spoustu promarněných šancí, byla dnes večer atmosféra naprosto výjimečná," pochvaloval si Klopp.

"Všichni byli tak zapálení a burcovali nás znovu a znovu. Od začátku do konce to byl skvělý zápas a i na tribunách to mělo velkou ozvěnu," dodal.

Nakonec Klopp prožil i panickou chvilku. Po skončení zápasu při děkovačce s fanoušky ztratil na hřišti snubní prsten. Několik okamžiků couval po svých stopách zpět, a když prsten spatřil, s úsměvem ho políbil do televizní kamery. "Kdybych ho nenašel, to by bylo opravdu hrozné," ulevil si Klopp. "Jednou jsem ho ztratil v moři a potřeboval jsem profesionálního potápěče. Byl jsem chvíli v šoku, ale už je zpátky na ruce," uzavřel Klopp.