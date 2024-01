Klopp počítá ztráty před náročným lednovým programem. V minulosti jsme se s tím vyrovnali, říká

Jürgen Klopp (56) věří, že Liverpool dokáže udržet své šance na titul v Premier League i přes ztrátu Mohameda Salaha (31), který bude reprezentovat svou zemi na Africkém poháru národů.

Salah odjede hrát za Egypt na Africký pohár národů poté, co Liverpool v pondělí přivítá na Anfield Road Newcastle. Svěřenci Jürgena Kloppa společně s Aston Villou vévodí celé Premier League, nicméně má zápas k dobru.

V lednu se utkají s Arsenalem ve třetím kole FA Cupu a s Fulhamem v semifinále Ligového poháru, což znamená, že Salahova absence nemohla přijít v horší dobu. S 16 góly je nejlepším střelcem Liverpoolu v této sezoně.

Statistiky hráče. Livesport

Jeho absence na turnaji v Pobřeží slonoviny, která se může potenciálně protáhnout na více než měsíc, pokud chce Egypt usilovat o celkový triumf, zanechává Kloppovi velké prázdno, které musí zaplnit.

"Není to poprvé, je to opravdu přinejmenším velmi průměrná situace, že přijdete o střelce, ale v minulosti jsme to měli horší, když odešli Sadio (Mané) a Mo. Nějak jsme se z toho dostali a tradičně se jeden z nich dostal v turnaji poměrně daleko, což to ještě zhoršilo," řekl Klopp.

Chybět bude i Endo

Kloppovi bude chybět také japonský záložník Wataru Endo, který hraje na Asijském poháru ve stejnou dobu jako Salah. "Věděli jsme, že Africký pohár národů čas od času přijde a Mo musí odjet. Endo je také účastníkem Asijského poháru. Musíme se s tím vyrovnat. Jakýkoli dlouhodobý plán, který bych mohl mít, závisí ve velké míře na tom, kdo bude k dispozici. Dnes bychom měli mít řešení. Doufejme, že je budeme mít i po zápase s Newcastlem," uvedl trenér Liverpoolu.

Útěchou je návrat Dioga Joty po měsíčním zranění, portugalský reprezentant během Boxing Day vstřelil gól do sítě Burnley. Díky své univerzálnosti může Jota operovat napříč útočnou řadou, stejně jako Cody Gakpo. To Harvey Elliott už hrál na pozici Salaha, ačkoli v Kloppově systému je spíše záložníkem.

"Návrat každého z kluků je superdůležitý, ale Dioga obzvlášť. Všichni se o našich pěti možnostech v útoku vyjadřovali docela pozitivně, ale abych byl upřímný, nemyslím si, že je máme tak často. Zvláště při množství zápasů, které hrajeme, je pro kluky velmi důležité, aby mohli rotovat. Po odchodu Moa a Enda potřebujeme, aby byli všichni k dispozici," přeje si Klopp.

Levý obránce Liverpoolu Andy Robertson se nadále zotavuje z vykloubeného ramene a pravděpodobně bude mimo hru po celý leden. Skotský kapitán, který nehrál od října, se měl vrátit v prvních týdnech nového roku. "Robbo stále potřebuje větší rozsah v rameni. Samozřejmě to byl velký zákrok, ještě se ani nepřiblížil týmovému tréninku," uzavřel Klopp.