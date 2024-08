Sedm brankářů na soupisce? Pro Chelsea žádný problém. Blues z Genku přivedli Penderse

Londýnská Chelsea se chystá přivést do klubu už sedmého brankáře. Podle BBC se dohodla s Genkem na transferu talentovaného Mikea Penderse (19). Blues za něj údajně zaplatí 17 milionů liber. Belgický klub by si měl mladého gólmana po stvrzení transferu ponechat na roční hostování. Pro Penderse je na Stamford Bridge přichystána dlouholetá smlouva.

Celek z hlavního města Anglie má kromě Penderse na soupisce dalších šest brankářů. Mezi nimi je i jednička uplynulé sezony Robert Sánchez a navrátilec ze zápůjčky v Realu Madrid Kepa Arrizabalaga. Na konci července navíc Blues přivedli 22letého Filipa Jörgensena z Villarrealu.

Belgický reprezentant do 19 let se stane 10. letní posilou Chelsea. Ta za své rozmary na přestupovém poli utratí přes 150 milionů liber. Stále se totiž také očekává příchod talentovaného útočníka Samua Omorodiona z Atlétika Madrid. Opačným směrem by měl zamířit záložník Conor Gallagher.

Do belgického klubu dříve v tomto přestupovém období odešel liberecký gólman Olivier Vliegen.