Chelsea se pro peníze snaží zbavit klíčového hráče. Gallagher není první oběť nového modelu

První přestupová okna nových majitelů Chelsea se dají označit za přechodná období, v jejichž důsledku krvácely klubové finance. Postupně však v zákulisí vybudovali strukturu, která jim umožnila celý projekt stabilizovat. Hříchy let minulých je ovšem stále potřeba napravovat, pravidelně tak prodávají produkty akademie. Poslední obětí má být Conor Gallagher (24), jenž Blues miluje, klub v něm ale vidí peněžní záplatu za útraty.

Mladíci z Cobhamu jsou v nové Chelsea zbožím na odbyt z jednoduchého důvodu. Do účetních knih se jejich prodeje zapisují jako okamžitý čistý zisk, na druhou stranu drahé kaufy se dají rozpočítat do několika let. Londýňanům tak astronomické útraty projdou i díky tomu, že plánují pravidelně prodávat cenné hráče z akademie.

Co když se ale navzdory interním tlakům nechce pryč těm, kteří v klubu strávili celé dětství? Pokud se Blues nepodaří je přesvědčit, započnou jakousi hybridní válku skrz média a novinářům dodají informace ke zveřejnění. Fotbalista podle těchto zpráv například chtěl moc peněz, v klubu už nemá místo, nebo se sám snažil si odchod vynutit. Na hráče tak vyvolají tlak a pokusí se změnit veřejné mínění ve svůj prospěch, I kvůli tomu může nakonec nechtěný mladík přehodnotit svůj postoj.

Gallagher je ztělesněním srdcaře, v uplynulé sezoně byl jasně nejpracovitějším hráčem Londýňanů. V klubu je od svých osmi let a v minulosti již odmítnul nabídky zájemců, aby mohl bojovat o své místo v základu. Chelsea jej ale chce prodat, jelikož ho navzdory loňské klíčové roli považují za postradatelného a hlavně potřebují okamžitý zisk. Když se tedy nezdál přesvědčený o možném přesunu do Atlétika, objevil se najednou u několika sportovních novinářů briefing ohledně celé ságy.

Záložník podle něj odmítl dvě nabídky na prodloužení smlouvy srovnatelné s tím, co berou nejlépe placení kolegové ze středu pole. Precizně formulované tvrzení vyvolalo dojem, že Gallagher má nereálné finanční nároky. V klubu je ale 10 hráčů s vyšší výplatou, než je průměrný výdělek tří nejmajetnějších záložníků, 169 tisíc eur týdně. Jimi jsou Enzo Fernández, Moisés Caicedo a Carney Chukwuemeka. Sám Gallagher momentálně pobírá 59 tisíc eur týdně.

Všichni tři podepsali jen vstupní kontrakt, u prodlužujícího se u nich může očekávat další navýšení peněžní odměny. Gallagher navíc Chelsea nic nestál, takoví hráči se běžně těší štědřejšímu platu. Vyšší finanční nároky by tak byly pochopitelné, nebylo zároveň uvedeno, jestli problémem nebyla spíše délka smlouvy 2 roky s opcí na prodloužení o další rok. Návrh na krátký kontrakt může fotbalistovi implikovat, že se jej klub pokusí zbavit v dalších přestupových oknech znovu.

Nejedná se o novinku, podobný styl mediálních briefingů byl využit i u Masona Mounta při jeho odchodu do Manchesteru United a Lewise Halla. Oba měli v tu dobu velkou hodnotu a pocházeli z akademie. U Halla byla matoucí tvrzení, že do Newcastlu sám chtěl, jelikož nedlouho předtím podepsal dlouholetý kontrakt u Blues. Nakonec se Chelsea podařilo oba prodat, v součtu za ně vyinkasovala kolem 100 milionů eur.

Londýňané dříve v přestupovém období odmítli štědrou nabídku na Gallaghera od Aston Villy, nechtěli posílit ligovou konkurenci. Tou však není klub z Madridu, po přijaté nabídce kolem 40 milionů eur se tak čeká jen na rozhodnutí reprezentanta Anglie. Zároveň si ale Blues nepřejí jeho odchod příští rok zadarmo, setrvání energického středopolaře spolu s prodloužením smlouvy tak také nelze vyloučit.