V Liverpoolu už znají jméno nového vůdce. Kapitánskou pásku převzal Virgil van Dijk

Fotbalisté Liverpoolu už vědí, kdo je povede do další sezony v roli kapitána. Poté, co klub opustil Jordan Henderson (33), jenž zamířil do Saúdské Arábie, bude tuto prestižní funkci zastávat nizozemský obránce Virgil van Dijk (32).

Absolvent tamní akademie Trent Alexander-Arnold byl jmenovaný jako jeho zástupce, tuto roli předtím zastával James Milner. Henderson, který do Liverpoolu přišel před 12 lety, odešel před několika dny do saúdskoarabského klubu Al-Ettifaq. Milner působil v klubu od roku 2015, minulý měsíc se však připojil k Brightonu.

Van Dijk, který je kapitánem také u nizozemské reprezentace, působí v Liverpoolu pět let a za tu dobu byl u zisku prakticky všech trofejí. Alexander-Arnold je pak s klubem spojován po celou dobu své dosavadní kariéry.

"Je to pro mě čest. Pro mou ženu, pro mé děti a pro mou rodinu obecně. Nedokážu ani popsat, co teď prožívám. Je to něco, na co jsem opravdu, ale opravdu hrdý," hledal zkušený stoper slova po oznámení nové role.

"Samozřejmě už jen to, že jsem kapitánem Nizozemska, je obrovská čest. Být kapitánem Liverpoolu je něco, na co momentálně vážně těžko hledám slova. Udělám všechno, co bude v mých silách a možnostech, aby na mě i na klub byli všichni hrdí," dodal Virgil van Dijk.