Vardy se do Premier League vrátil ve velkém stylu. Jednou si zatrénoval, dal gól a provokoval

Jamie Vardy je žijící legendou Leicesteru. V 37 letech s klubem zažil téměř vše, co mohl. Vystřílel Liškám senzační titul, dovedl je k triumfu v FA Cupu, nezabránil sestupu a v uplynulé sezoně pomohl k návratu mezi anglickou elitu. Další kapitolu svého příběhu začal psát v pondělí, kdy na prahu sezony gólem zařídil překvapivou remízu 1:1 s Tottenhamem. A to i přes to, že v přípravě neodehrál ani minutu.

Vardy na hřišti i v 37 letech působí jako buldok. I přes to, že už nedokáže trhat obrany sprintovými náběhy, je stále gólovou hrozbou. Potvrdil to i v pondělí proti Tottenhamu. V 57. minutě si ve vápně našel centr Issahaka Fatawa a přesnou hlavičkou srovnal na 1:1.

Do zápasu přitom vstoupil bez jediné odehrané minuty v přípravě a prakticky bez tréninku. "Před měsícem se zranil a dlouho jsme nevěděli, jestli stihne start sezony. Ještě před třemi dny jsme prakticky neměli hrotového útočníka," prozradil trenér Leicesteru Steve Cooper.

Statistiky hráče. Livesport

Vardy však nenechal svůj milovaný klub ve štychu. Dokázal se dát dohromady a prakticky bez přípravy naskočil do zápasu proti pátému týmu uplynulé sezony. "Ukázal obrovské odhodlání. Stihl jediný trénink v plné zátěži, ale stejně na hřišti potvrdil, co v něm je," řekl Cooper.

V prvním poločase přitom Vardy příliš vidět nebyl. Stejně jako celý tým si zvykal na tempo vyšší soutěže a ve vápně soupeře měl za celých 45 minut jediný kontakt s míčem.

Druhý poločas už byl od hráčů v modrých dresech úplně o něčem jiném. A výrazný podíl na tom měl právě zkušený forvard, který kromě vyrovnávacího gólu připravil výbornou příležitost pro Bobbyho De Cordovu-Reida a v 71. minutě mohl dokonce vystřelit Leicesteru výhru. V samostatném úniku ale ztroskotal na brankáři Guglielmovi Vicariovi.

Gól i zlepšená hra ve druhém poločase dostala Vardyho zpět do nastavení, v jakém ho znají fanoušci. Nevypustil jediný souboj, nevynechal jedinou možnost pohádat se se soupeři a při střídání fanouškům Tottenhamu výmluvným gestem nezapomněl zmínit, který z klubů má víc titulů v Premier League.

Bývalý anglický reprezentant, který do Premier League nakoukl až ve 27 letech, ukázal, že bez něj by nejprestižnější klubové soutěži na světě chybělo potřebné koření. "Je to speciální fotbalista," přitakal ve studiu televize Sky Sports bývalý obránce Liverpoolu a dnešní televizní expert Jamie Carragher.

Jeho slova potvrzují i čísla. Vardy dal v Premier League už 103. gól po 30. narozeninách a suverénně vládne historickému pořadí soutěže. Kolik jich ještě přidá?

