Tottenham odstavil Bissoumu kvůli videu s rajským plynem. Postecoglou chce obnovit důvěru

Manažer Tottenhamu Ange Postecoglou (58) uvedl, že záložník Yves Bissouma (27) byl suspendován na pondělní zápas s Leicesterem poté, co byl na videu na sociálních sítích viděn, jak vdechuje rajský plyn. Fotbalista se mezitím omluvil za to, co označil za vážný nedostatek soudnosti. Držení oxidu dusného pro rekreační účely je ve Spojeném království od roku 2023 trestným činem.

"Na pondělní utkání jsme ho suspendovali," řekl Postecoglou na čtvrteční předzápasové tiskové konferenci. "Potřebujeme mezi sebou obnovit důvěru. Také ostatní v týmu mu musí opět začít věřit. Dveře jsou pro něj ale otevřené a doufáme, že mu pomůžeme uvědomit si, že rozhodnutí, která dělá, mají dopad nejen na něj," dodal na adresu Bissoumy.

"Doufejme, že mu to pomůže dělat v budoucnu lepší rozhodnutí," věří australský manažer. Bissouma, který přišel do Tottenhamu v roce 2022 z Brightonu za 30 milionů liber, odehrál v sobotu odpoledne 45 minut v přátelském utkání s Bayernem Mnichov. Později toho dne zveřejnil na sociálních sítích video, na němž je vidět, jak z balonku vdechuje rajský plyn.

"Chci se za to video omluvit. Byl to vážný nedostatek soudnosti," uvedl Malijec v prohlášení. "Chápu, jak je to vážné a jaká jsou s tím spojená zdravotní rizika. Velmi vážně také beru zodpovědnost, kteoru jako fotbalista a vzor mám," napsal dále.

Pozitivní zprávou pro Postecogloua je, že Dominic Solanke je připraven na svůj debut. Anglický útočník přišel z Bournemouthu v rámci dohody, která by se mohla vyšplhat až na 65 milionů liber, poté, co v minulé sezoně vstřelil 19 gólů v Premier League.

"Přinesl přesně to, co jsme očekávali. Je to špičkový profesionál a dobrý kluk, v šatně se zabydlel opravdu rychle," pronesl šéftrenér Spurs a pokračoval: "Fotbalově je vidět, že má všechny atributy, které od útočníka vyžadujeme. Ještě ale potřebuje čas, aby se sehrál s ostatními. Ještě nás ovšem čeká několik tréninků. V pondělí by měl být k dispozici."

První kolo Premier League. Livesport

Tottenham v lize skončil v Postecoglouově první sezoně na lavičce na pátém místě, když po ohromujícím začátku australské vlády uvadl. Bývalý manažer Celtiku věří, že jeho tým má v této sezoně lepší předpoklady a vybojuje postup do Ligy mistrů. "Cítíme se mnohem vyrovnanější a lépe připravení na to, co nás čeká," řekl.

"Loni v tomto období bylo hodně neznámých. Ani to nám ale nezabránilo v tom, abychom měli skvělý start do sezony," uvedl lodivod Tottenhamu. "Potěšující je, že téměř všichni hráči jsou k dispozici, a to pro nás bude důležité. Po zářijové reprezentační přestávce začíná Evropská liga a Carabao Cup, takže budeme potřebovat každého," uzavřel.