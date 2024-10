Viana bude od léta novým sportovním ředitelem Manchesteru City, nahradí Begiristaina

Gualter Fatia / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Txiki Begiristain (60) po sezoně opustí pozici sportovního ředitele Manchesteru City. Podle očekávání uvolněné místo zaujme Hugo Viana (41), jenž dorazí z lisabonského Sportingu.

Španělský funkcionář po příchodu z Barcelony dokončuje u Citizens dvanáctý rok, původně chtěl skončit v 55 letech, spolupráce s Pepem Guardiolou ale vedla k odložení jeho odchodu do kulatých šedesátin. Manchester City během zmíněného období získal sedm titulů v Premier League a řadu dalších trofejí, v ročníku 2022/23 se dočkal rovněž tolik očekávaného vítězství v Lize mistrů.

Begiristaina na Etihad Stadium nahradí Hugo Viana, jenž v posledních šesti letech stojí za vzestupem lisabonského Sportingu. Někdejší portugalský reprezentant na začátku roku 2020 angažoval trenéra Rúbena Amorima, s nímž lisabonský celek dvakrát opanoval domácí soutěž.

Viana se oficiálně přesune do Anglie v létě 2025, během nadcházejících měsíců však už bude spolupracovat s Begiristainem, aby byl jeho přechod do nového působiště co nejsnazší.

Sporting v návaznosti na odchod Viany oznámil reorganizaci sportovní struktury a již nebude obsazovat pozici sportovního ředitele. Bernardo Palmiero, který již s klubem spolupracoval mezi lety 2020 až 2023, se od příštího ročníku ujme funkce generálního ředitele a ve spolupráci s ředitelem skautingu Fláviem Costou budou kooperovat rovnou s prezidentem Fredericem Varandasem.

