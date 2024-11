Vítězové a poražení: Amorimův odchod na vrcholu, Messiho selhání i potupený Guardiola

Fotbaloví fanoušci o víkendu opět zamířili na ligové zápasy a měli se na co dívat. Pravidelná rubrika Livesport Zpráv si jako tradičně posvítila na vítěze a poražené minulých dní. Kdo se jimi stal tentokrát?

Liverpool prožil téměř dokonalý víkend. Lídr Premier League porazil Aston Villu 2:0 a viděl i klopýtnutí svých dvou hlavních rivalů. Manchester City prohrál s Brightonem a Arsenal remizoval v londýnském derby s Chelsea. Díky těmto výsledkům zvýšili svěřenci Arneho Slota před reprezentační pauzou svůj náskok na čele tabulky už na pět bodů. Reds jich mají na kontě 28, Citizens 23 a Gunners 19.

Liverpool si vytvořil pohodlný náskok na čele Premier League Carl Recine/Getty Images via AFP

Za zmínku stojí i perfektně vyladěná defenziva týmu. Liverpool v 11 zápasech Premier League udržel šestkrát čisté konto a inkasoval pouze šest gólů, tedy o čtyři méně než druhá nejlepší obrana Nottinghamu Forest.

Vinícius Júnior sice nezískal Zlatý míč, ale zjevně i to ho motivuje dokazovat, že je momentálně jedním z nejlepších ofenzivních fotbalistů na světě. O víkendu zničil hvězdný forvard Realu Madrid Osasunu hattrickem a pomohl svému týmu snížit náskok Barcelony v LaLize.

Vini Jr. nastřilel druhý hattrick v posledních čtyřech zápasech DENIS DOYLE/Getty Images via AFP

Za svůj skvělý výkon si vysloužil v hodnocení Livesportu dokonce desítku. Své představení začal únikem po pravé straně, kličkou přes Alejandra Catenu a bombou, kterou otevřel skóre. Druhý gól Brazilce přišel po výkopu brankáře Andrije Lunina, když přesprintoval obranu, následně obešel gólmana a doklepl míč do prázdné branky. Třetí gól byl nejjednodušší, po přihrávce od Brahima Díaze jen uklidil balon do sítě.

Pro Viníciuse to byl druhý hattrick v posledních čtyřech zápasech a čtvrtý v celé jeho kariéře. V posledních šesti zápasech vstřelil v dresu Realu devět gólů.

Nový trenér Manchesteru United Rúben Amorim se rozloučil se Sportingem Lisabon výhrou 4:2 nad Bragou. Díky tomuto výsledku opouští klub se stoprocentní bilancí v portugalské lize (11 zápasů, 11 vítězství) a neporažený zůstal i v Lize mistrů (bilance 3 vítězství, 1 remíza).

Rúben Amorim se loučí se Sportingem Miguel Riopa/AFP

Sporting i díky jeho práci vede ligu s šestibodovým náskokem na Porto, třetí Benfica má ještě o dva méně. V Lize mistrů pak mimo jiné výsledky rezonovalo vítězství nad Manchesterem City 4:1.

Sporting má v portugalské lize 100 % úspěšnost. Flashscore

Devětatřicetiletý Rúben Amorim odchází do Premier League se šesti tituly na kontě: dvěma portugalskými ligovými (2020/21 a 2023/24), třemi ligovými poháry (2019/20, 2020/21 a 2021/22) a s domácím Superpohárem (2021).

V Brazílii se o víkendu rozhodlo o vítězi domácího poháru. Trofej Copa do Brasil získalo Flamengo, které vyhrálo nad Atléticem Minas Gerais už první zápas 3:1 a odvetou v Mineiru (1:0) zpečetilo svůj pátý titul v národní vyřazovací soutěži. Kromě toho si Flamengo zajistilo účast ve skupinové fázi Copa Libertadores 2025 a přiblížilo se také věčnému rivalovi z Cruzeira ve sbírání velkých trofejí. Aktuálně jich má klub z Rio de Janeira 47, o jeden méně než klub z Belo Horizonte.

Flamengo zvedlo nad hlavu popáté trofej Copa do Brasil. Gilson Lobo/AGIF via AFP

Vítězství Flamenga zařídil Gabriel Barbosa, zvaný Gabigol, o jehož služby se bezprostředně po finále přihlásilo právě Cruzeiro. Červenočerný tým ale nemusí smutnit. Jeho hlavní opora svým posledním gólem solidně navýšila cenovku při vyjednávání přestupu.

Sen o titulu v Major League Soccer skončil pro Lionela Messiho v sobotu večer. Argentinský fotbalový kouzelník sice v rozhodujícím třetím utkání série s Atlantou United skóroval, ale na odvrácení prohry 2:3 to nestačilo. Inter Miami, který suverénně vyhrál základní část MLS a také překonal rekord v počtu získaných bodů, skončil už v osmifinále.

Messiho gól nezabránil vyřazení Interu Miami. Megan Briggs/Getty Images via AFP

Pokud to Messimu nevyšlo letos, jistě se pokusí o zisk zámořské trofeje v příští sezoně. Má totiž ještě rok platnou smlouvu s Interem Miami a nezdá se, že by ve svých 37 letech ztrácel výkonnost. V letošní sezoně sice nastoupil včetně play off jen do 22 zápasů, nastřílel ale 21 gólů a na dalších 18 nahrál.

Tohle si vytiskněte a zarámujte, protože je to tak vzácné. Ano, Manchester City a Pep Guardiola jsou po víkendu poraženými. Čtyřnásobní angličtí šampioni neudrželi v Brightonu vedení, ve druhém poločase inkasovali dva góly a napříč všemi soutěžemi utrpěli už čtvrtou prohru v řadě. To se Citizens v novodobé éře klubu ještě nestalo. Poslední podobná negativní série se datuje do roku 2006.

Pep Guardiola prožívá v Manchesteru City nejhorší období. Glyn Kirk/AFP

I pro Pepa Guardiolu je bilance posledních týdnů velmi nepříjemná a není na ni zvyklý. Čtyři zápasy v řadě prohrál pouze jednou v kariéře, když v roce 2015 trénoval Bayern Mnichov.

Série porážek vyřadila City z Ligového poháru, zadělala na nejistotu v Lize mistrů, kde tým figuruje mimo elitní osmičku, a také umožnila Liverpoolu nabrat už pětibodový náskok v domácí Premier League.

Barcelona, jedna z největších senzací podzimní sezony, odehrála v neděli pravděpodobně svůj nejhorší zápas pod taktovkou Hansiho Flicka. Prohra na hřišti Realu Sociedad 0:1 byla zasloužená hlavně proto, že Katalánci se během 90 minut nedostali ani k jediné střele na branku.

Barcelona v San Sebastianu nevystřelila na bránu. Ander Gillenea/AFP

V těchto souvislostech je ještě nutné připomenout, že to byla první prohra Barcelony v San Sebastianu od roku 2016. Také se ztenčil její náskok na druhý Real Madrid na šest bodů, Bílý balet má navíc zápas k dobru.