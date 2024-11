Amorim krotí emoce fanoušků United. Měli jsme štěstí, tvrdí po triumfu Sportingu nad City

Rúben Amorim (39) je považován za jednoho z nejnadějnějších evropských koučů a už za nedlouho má vyvést z krize slavný Manchester United. A už před stěhováním do Anglie stihl Portugalec fanouškům Red Devils vykřesat naději, když se Sportingem zničil budoucího rivala City 4:1. Lodivod týmu z Lisabonu ale zdůraznil, že ohromující vítězství neznamená okamžitou senzaci na Old Trafford.

Na stadionu Josého Alvaladeho udeřili jako první hosté, když je poslal v úvodních minutách do vedení Phil Foden. Další šance na zvýšení náskoku ale Citizens promarnili, čehož domácí neváhali využít. Ještě před přestávkou vyrovnal Viktor Gyökeres a zápas trefou v druhé půli otočil Maximiliano Araujo. Švédský kanonýr ale hvězdného soupeře potrestal znovu, když v dalším průběhu duelu proměnil dva pokutové kopy.

Vítězství Sportingu ale podle Amorima nemá vliv na United, kteří prožili nejhorší start do sezony od roku 1986/87. "Tohle nic konkrétního neznamená, nic si z toho neberte," uvedl Portugalec. "Je to zavádějící, dnes jsme měli velké štěstí. Manchester United nemůže hrát tak, jako my a budeme se muset přizpůsobit," dodal.

Pokud se má poměr sil v Manchesteru přesunout zpět na Old Trafford, bude Amorim muset španělského kouče přechytračit v průběhu celé sezony, nejen v jednom zápase. City získali pod Guardiolou šest titulů za osm let, zatímco United čekají na ligové prvenství od roku 2013.

"Momentálně je mnohem lepší než já. Ale já svému novému klubu hodně věřím," smekl Amorim před Guardiolou. "Začneme na nižší úrovni a budeme se zlepšovat. Uvidíme." Portugalský trenér, který dovedl Sporting ke dvěma ligovým titulům, se poprvé postaví na lavičku United 24. listopadu v Ipswichi. "Až vstoupím do Premier League, bude to jiný svět. Budu se ale snažit být stejný. Bude to velká zábava a jsem připraven," předpověděl.

