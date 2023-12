Výhru Spurs řídil Kuluševski. Navrátilec Johnson se v Nottinghamu dočkal drsného přivítání

Dejan Kuluševski po gólu, kterým poslal Tottenham v Nottinghamu do vedení 2:0.

Tottenham si v 17. kole Premier League odvezl tři body z Nottinghamu, který porazil 2:0. Skóre duelu otevřel v nastavení první půle hlavičkující Richarlison, který těžil z perfektního centru Dejana Kuluševskiho. Švédský ofenzivní záložník se navíc po změně stran sám prosadil, a výraznou měrou tak přispěl ke druhé výhře Kohoutů v řadě, na níž nic nezměnilo ani vyloučení jeho spoluhráče ze 70. minuty. Vítězství hostů si však příliš neužil odchovanec Forest Brennan Johnson, jenž londýnský klub posílil letos v létě a kvůli nepříjemné srážce hlavou musel střídat už po půlhodině.

Nottingham nezvítězil pětkrát za sebou, přičemž hned čtyřikrát padl. A špatného rozpoložení domácích mohl už ve třetí minutě využít Heung-Min Son. Toho vyslal do šance perfektní průnikovou přihrávkou Kuluševski, Korejec však z úhlu Matta Turnera nepřekonal. Londýňané měli po většinu první půle výraznou převahu, jenže další střeleckou příležitost si vytvořili až ve 23. minutě.

Přízemní pokus Johnsona mířil přesně ke vzdálenější tyči, devětadvacetiletý gólman ovšem konečky prstů nebezpečí zažehnal. Postupem času se sice do hry více dostali i domácí, v závěru poločasu ale využil milimetrový Kuluševskiho centr hlavičkující Richarlison, který poslal Spurs do vedení. Svěřenci trenéra Steva Coopera vlétli do druhé dějství ve vysokém tempu. Jen krátce po změně stran zakončoval úplně osamocený zevnitř šestnáctky Willy Boly, jenže vysoko přestřelil.

Následně dokonce červenobílí skutečně dostali míč za záda Guglielma Vicaria, nicméně trefa Anthonyho Elangy nemohla platit vinou ofsajdu. V 65. minutě však snahy domácího celku podkopal Turner, jehož nepřesné rozehrávky se zmocnil Kuluševski a z úhlu Američana propálil. Situaci The Lilywhites následně zkomplikoval po nesmyslném zákroku vyloučený Yves Bissouma, ale domácí početní výhodu využít i kvůli několika vydařeným zákrokům Vicaria nedokázali.

